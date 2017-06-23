Сотрудники 10-й хабаровской больницы рассказали о нападении на доктора

Posted 23 июня 2017, 03:00
Published 23 июня 2017, 03:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Работники 10-й городской клинической больницы поделились подробностями нападения пациента на врача-хирурга. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», происшествие случилось вечером 22 июня в приёмном отделении. Выяснилось, что молодой человек поступил в медучреждение на машине скорой помощи. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки.
«Во время осмотра дежурным врачом возникла немотивированная агрессия. Пациенту не понравились вопросы, которые задавал ему врач, и он напал на нашего дежурного врача-хирурга. Бросил стул. Врач пытался избежать конфликта и вышел из кабинета. Пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и начал избивать. Врач получил серьёзные повреждения. Направили врача машиной скорой помощи во вторую краевую клиническую больницу, он был осмотрен травматологом. У врача закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травматический вывих плеча, множественные ушибы и ссадины», — рассказал главврач городской клинической больницы № 10 Александр Калашников.
Парень поступил в учреждение с болью в области живота. В приёмном покое кроме хирурга находились две медицинские сестры, которые встретили пациента и отвезли на сидячей каталке в кабинет, а также охранник пожилого возраста, который не мог дать обидчику должный отпор. Осадить молодого человека мог бы и сам хирург, но он не стал этого делать.
«Наш доктор, врач-хирург — молодой, замечательный специалист, несмотря на свою молодость, делает сложнейшие операции, помогает людям, очень открытый и очень добродушный человек. Мы находимся просто в шоке от случившегося. Врач длительное время будет нетрудоспособен. Я не уверен, что впоследствии он захочет вернуться к своей работе, к сожалению», — поделился Александр Калашников.
Все работники больницы, которые оказались втянуты в ситуацию, отметили, что парень вёл себя так, словно он был в состоянии наркотического опьянения. Соответствующих анализов у него не брали: медики просто не успели, всё произошло очень быстро. О его состоянии говорили внешний вид и особенности поведения.
«Пациент ему уже нанёс в кабинете удар. Доктор вышел к нам, чтобы избежать конфликта. На этом пациент выскакивает за доктором, хватает кресло тяжёлое и бросает в него. Тут же подбежал охранник. Мы здесь все были: две медицинские сестры, две санитарки, дежурный наш терапевт. Решали конфликт словесно, но пациент не понимал русских слов, потому что он был в состоянии затуманенном. Мы же сразу не берём у пациентов (анализы — прим. ред.) на признаки алкоголя или на наркотические средства, но вёл он себя не как нормальный человек», — сообщила медицинская сестра общего приёмного покоя горбольницы № 10 Евгения Святая.
Медсёстры нажали на тревожную кнопку, и через несколько минут приехали полицейские. Дебошира увезли, а пострадавшему доктору сделали рентген и выявили вывих плеча. Сейчас ситуация находится на контроле у следователей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Я 18-й год работаю в приёмном отделении. На моей памяти такого не было. Были угрозы, а чтобы доктора избить, к которому ты пришёл… Врачи — это боги. И когда доктор спрашивает больного, ты, как на исповеди, должен рассказать всё, чтоб доктор сумел поставить диагноз вовремя и начать оказывать больному помощь», — рассказала медицинская сестра Ольга Кудрявцева.