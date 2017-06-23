Сотрудники 10-й хабаровской больницы рассказали о нападении на доктора

«Пациент ему уже нанёс в кабинете удар. Доктор вышел к нам, чтобы избежать конфликта. На этом пациент выскакивает за доктором, хватает кресло тяжёлое и бросает в него. Тут же подбежал охранник. Мы здесь все были: две медицинские сестры, две санитарки, дежурный наш терапевт. Решали конфликт словесно, но пациент не понимал русских слов, потому что он был в состоянии затуманенном. Мы же сразу не берём у пациентов (анализы — прим. ред.) на признаки алкоголя или на наркотические средства, но вёл он себя не как нормальный человек», — сообщила медицинская сестра общего приёмного покоя горбольницы № 10 Евгения Святая.