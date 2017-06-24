Юрий Трутнев стал одним из самых богатых чиновников России по версии Forbes

Posted 24 июня 2017, 03:36
Published 24 июня 2017, 03:36
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев стал одним из самых обеспеченных чиновников России по версии Forbes. Его общий семейный доход составил 358 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Forbes составил рейтинг госслужащих и депутатов с наибольшими доходами по итогам декларационной кампании 2016 года «Власть и деньги – 2017». Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 миллионов рублей. Каждый четвёртый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — 21. Также в рейтинге значатся 6 депутатов муниципальных парламентов, 3 члена правительства России, 3 топ-менеджера госкорпораций, 2 члена Совета Федерации, 2 руководителя субъектов Федерации и 1 мэр. Не обошлось в топ-50 и без дальневосточных представителей власти.
Так, в рейтинг попал Юрий Трутнев. Он занял 31-ю строчку. Семейный доход полпреда равен 358 миллиардам рублей. Кроме того, в список попали три депутата – 2 камчатских и 1 магаданский.
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом около 2 миллиардов рублей разместился на 4-й позиции. Депутат Магаданской областной думы Александр Басанский отчитался о 1,6 миллиарда рублей. Это позволило ему стать 6-м в рейтинге. Камчатский депутат Игорь Редькин благодаря 291 миллиону разместился на 42-й позиции.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Юрий Трутнев с супругой отчитались о доходах одними из первых – ещё в середине апреля. На его фоне доход первого вице-премьера, почётного гражданина Владивостока Игоря Шувалова и главы Минвостокразвития Александра Галушки выглядит гораздо скромнее.