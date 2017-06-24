Юрий Трутнев стал одним из самых богатых чиновников России по версии Forbes

Forbes составил рейтинг госслужащих и депутатов с наибольшими доходами по итогам декларационной кампании 2016 года «Власть и деньги – 2017». Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 миллионов рублей. Каждый четвёртый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — 21. Также в рейтинге значатся 6 депутатов муниципальных парламентов, 3 члена правительства России, 3 топ-менеджера госкорпораций, 2 члена Совета Федерации, 2 руководителя субъектов Федерации и 1 мэр. Не обошлось в топ-50 и без дальневосточных представителей власти.