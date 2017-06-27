«Адмирал» опроверг информацию об уходе лучшего новичка КХЛ

Накануне на официальном сайте КХЛ появилась информация о том, что нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв по своей инициативе расторг контракт с клубом. Между тем на официальной странице команды «ВКонтакте» попросили отставить панику и заверили, что Ткачёв останется в следующем сезоне.