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Posted 27 июня 2017, 00:00

Published 27 июня 2017, 00:00

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Адмирал» опроверг информацию об уходе лучшего новичка КХЛ

27 июня 2017, 00:00
Сюжет
Спорт
В хоккейном клубе попросили болельщиков прекратить панику

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» опроверг информацию о том, что лучший новичок Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачёв покидает клуб. Как оказалось, расторжение контракта – простая формальность, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне на официальном сайте КХЛ появилась информация о том, что нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв по своей инициативе расторг контракт с клубом. Между тем на официальной странице команды «ВКонтакте» попросили отставить панику и заверили, что Ткачёв останется в следующем сезоне.

«Расторжение контракта - технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв - игрок «Адмирала», который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне», - успокоил болельщиков генеральный менеджер «моряков» Ильдар Мухометов.

По последним данным КХЛ, 10 и 11 июля у игроков «Адмирала» пройдёт медосмотр. До 4 августа команда будет находиться во Владивостоке, где проведёт первый сбор. В его рамках пройдут два матча с командой Южной Кореи – 29 и 30 июля.

С 6 по 12 августа «Адмирал» сыграет в Астане, где пройдёт Кубок президента. Затем команда отправится в Уфу, там запланирован Кубок Республики Башкортостан.

#Новости#Спорт
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