«Адмирал» опроверг информацию об уходе лучшего новичка КХЛ

Posted 27 июня 2017, 00:00
Published 27 июня 2017, 00:00
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Приморский хоккейный клуб «Адмирал» опроверг информацию о том, что лучший новичок Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачёв покидает клуб. Как оказалось, расторжение контракта – простая формальность, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Накануне на официальном сайте КХЛ появилась информация о том, что нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв по своей инициативе расторг контракт с клубом. Между тем на официальной странице команды «ВКонтакте» попросили отставить панику и заверили, что Ткачёв останется в следующем сезоне.
«Расторжение контракта - технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв - игрок «Адмирала», который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне», - успокоил болельщиков генеральный менеджер «моряков» Ильдар Мухометов.
По последним данным КХЛ, 10 и 11 июля у игроков «Адмирала» пройдёт медосмотр. До 4 августа команда будет находиться во Владивостоке, где проведёт первый сбор. В его рамках пройдут два матча с командой Южной Кореи – 29 и 30 июля.
С 6 по 12 августа «Адмирал» сыграет в Астане, где пройдёт Кубок президента. Затем команда отправится в Уфу, там запланирован Кубок Республики Башкортостан.