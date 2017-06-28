В Хабаровске лучшие трудотряды старшеклассников наградили походом в кино

Posted 28 июня 2017, 08:05
Published 28 июня 2017, 08:05
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
В дальневосточной столице наградили десять лучших трудовых отрядов старшеклассников. За уборку и помощь ветеранам дети получили билеты в кинотеатр. Но не менее важным достижением для них стала зарплата: ребятам выдали по 3 300 рублей.
Такие итоги работы трудовых отрядов старшеклассников за первую летнюю смену подвели в Хабаровске. Она проходила с 1 по 26 июня. За 18 рабочих дней 820 городских ребят в возрасте от 14 до 16 лет из 54 отрядов решали большой список задач по различным направлениям. Дети занимались благоустройством дворов и городских территорий, культмассовой и спортивной работой на жилмассивах, общались с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, они помогали ветеранам и проводили социальную работу с отдельными категориями населения.
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в общей сложности школьники собрали и передали на утилизацию 1 300 мешков мусора, а на местах бывших свалок и заброшенных участков разбили 300 клумб. Дети расчистили береговую линию в Краснофлотском районе города, высадили молодые кустарники в Центральном, благоустроили заброшенную территорию в районе школы № 24 в Индустриальном. Кроме того, 135 пенсионеров школьники порадовали помощью по дому и уроками пользования компьютерами.