В Хабаровске лучшие трудотряды старшеклассников наградили походом в кино

Такие итоги работы трудовых отрядов старшеклассников за первую летнюю смену подвели в Хабаровске. Она проходила с 1 по 26 июня. За 18 рабочих дней 820 городских ребят в возрасте от 14 до 16 лет из 54 отрядов решали большой список задач по различным направлениям. Дети занимались благоустройством дворов и городских территорий, культмассовой и спортивной работой на жилмассивах, общались с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, они помогали ветеранам и проводили социальную работу с отдельными категориями населения.