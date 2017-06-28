В Приморье часть расходов бюджета планируют направить на дороги и лекарства

Также планируется увеличить расходную часть краевого бюджета. В частности, выделяются бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур по обеспечению лекарственными препаратами жителей Приморского края предусмотрены средства в сумме 197 миллионов рублей. Увеличиваются расходы на содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры и спорта в сумме 32 миллиона рублей и расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 25 миллионов рублей.