В Приморье часть расходов бюджета планируют направить на дороги и лекарства

Posted 27 июня 2017, 23:43
Published 27 июня 2017, 23:43
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Сегодня во Владивостоке пройдёт очередная сессия Законодательного собрания Приморского края. Накануне в краевом парламенте состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» с участием губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Одним из главных вопросов заседания стала корректировка краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Общая сумма доходов увеличена на 1 миллиард 926 миллионов 578,76 тысячи рублей. В основном за счёт поступлений из федерального бюджета.
Также планируется увеличить расходную часть краевого бюджета. В частности, выделяются бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур по обеспечению лекарственными препаратами жителей Приморского края предусмотрены средства в сумме 197 миллионов рублей. Увеличиваются расходы на содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры и спорта в сумме 32 миллиона рублей и расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 25 миллионов рублей.
На заседании фракции участники рассмотрели вопрос о продаже 5-звёздного гостиничного комплекса курортного типа в районе мыса Бурного во Владивостоке. Продажа планируется в форме аукциона. Начальная цена – 4 миллиарда 153,2 миллиона рублей.
Депутаты обсудили поправки в краевой закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Как сообщил депутатам вице-губернатор края Эдуард Портнов, изменения в статью 23 краевого закона о капремонте позволят использовать средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, расположенных в городских (сельских) поселениях, на возвратной основе для финансирования капитального ремонта домов в других поселениях муниципального района.
Члены фракции партии «Единая Россия» рассмотрели поправки в федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
«Этот закон направлен на усовершенствование его норм и повышение эффективности предоставления гражданам «дальневосточного гектара», – сказал председатель Законодательного собрания Александр Ролик.
Кроме того, представители законодательной и исполнительной власти рассмотрели вопросы об исполнении краевого бюджета за 2016 год, о проекте закона «О внесении изменений в Устав Приморского края», о правках в законы «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» и «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования».