vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2017, 02:31

Published 30 июня 2017, 02:31

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Нелепая авария произошла в Приморье

30 июня 2017, 02:31
Молодой парень попытался проскочить перекрёсток на красный свет

Минувшим вечером в Артёме произошло абсурдное ДТП. На улице Кирова столкнулись две легковушки. Причиной аварии стал необъяснимый манёвр молодого автолюбителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Конец четверга отметился в Артёме нелепой автомобильной аварией. На перекрёстке улиц Кирова и Дзержинского столкнулись Toyota Corolla Fielder и Nissan Juke. Как корреспонденту агентства рассказала пресс-секретарь городского отдела МВД Оксана Дарявина, водитель «Тойоты» проигнорировал красный сигнал светофора. Он, прибавив газу, рванул вперёд – вероятно, решив по-быстрому проскочить перекрёсток. Это ему не удалось – мужчина протаранил «Ниссан», буквально выбросив малолитражку в кусты. 36-летняя водительница «Жука» получила несколько травм. Её отправили на амбулаторное лечение. 25-летний водитель «Филдера» не пострадал.

Что характерно, парень был трезв и за последнее время не нарушал ПДД. Что толкнуло его на столь опрометчивый манёвр – остаётся загадкой. Стоит отметить, что машина виновника аварии была без страховки. За это работники ГИБДД выписали штраф молодому лихачу.

Подобными нелепыми происшествиями в Приморье мало кого удивишь. Они происходят на дорогах края постоянно. Чаще всего их виновниками становятся невнимательные и самоуверенные водители. Они могут перепутать педали газа и тормоза или просто начать странным образом вести себя на дороге.

#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика