Нелепая авария произошла в Приморье

Posted 30 июня 2017, 02:31
Published 30 июня 2017, 02:31
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Минувшим вечером в Артёме произошло абсурдное ДТП. На улице Кирова столкнулись две легковушки. Причиной аварии стал необъяснимый манёвр молодого автолюбителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Конец четверга отметился в Артёме нелепой автомобильной аварией. На перекрёстке улиц Кирова и Дзержинского столкнулись Toyota Corolla Fielder и Nissan Juke. Как корреспонденту агентства рассказала пресс-секретарь городского отдела МВД Оксана Дарявина, водитель «Тойоты» проигнорировал красный сигнал светофора. Он, прибавив газу, рванул вперёд – вероятно, решив по-быстрому проскочить перекрёсток. Это ему не удалось – мужчина протаранил «Ниссан», буквально выбросив малолитражку в кусты. 36-летняя водительница «Жука» получила несколько травм. Её отправили на амбулаторное лечение. 25-летний водитель «Филдера» не пострадал.
Что характерно, парень был трезв и за последнее время не нарушал ПДД. Что толкнуло его на столь опрометчивый манёвр – остаётся загадкой. Стоит отметить, что машина виновника аварии была без страховки. За это работники ГИБДД выписали штраф молодому лихачу.
Подобными нелепыми происшествиями в Приморье мало кого удивишь. Они происходят на дорогах края постоянно. Чаще всего их виновниками становятся невнимательные и самоуверенные водители. Они могут перепутать педали газа и тормоза или просто начать странным образом вести себя на дороге.