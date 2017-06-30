Нелепая авария произошла в Приморье

Подобными нелепыми происшествиями в Приморье мало кого удивишь. Они происходят на дорогах края постоянно. Чаще всего их виновниками становятся невнимательные и самоуверенные водители. Они могут перепутать педали газа и тормоза или просто начать странным образом вести себя на дороге.