Пенсионный фонд запустил в Приморье мобильное приложение

Что касается фактических песнионеров – все, кому назначили пенсию с 1 июля 2017 года или позже – смогут получать её на карту новейшей национальной системы «МИР». Новшество введено Федеральным законом №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Предполагается, что все операции по банковским счетам физических лиц, на которые поступают выплаты из бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе и пенсии, будут проводиться только по отечественным картам.