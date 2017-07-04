Пенсионный фонд запустил в Приморье мобильное приложение

Posted 4 июля 2017, 02:34
Published 4 июля 2017, 02:34
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Пенсионеры в Приморском крае могут подать заявления об установлении страховых пенсий без изнурительных очередей – в электронном виде. Как минимум такую возможность предоставляет Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает РИА «Восток-Медиа». Именно через сайт gosuslugi.ru Пенсионный фонд России принимает население в режиме онлайн. Но не только.
В Приморье граждане имеют возможность узнавать о назначении и доставке пенсии, а также получить все необходимые справки, минуя походы по инстанциям. Причём электронные заявки имеют юридическую силу. Пенсионный фонд России уже не первый год, используя возможности современных технологий, создаёт всё больше новых онлайн-сервисов. В приморском отделении фонда рассказали о новшествах ведомства в сфере государственных услуг.
На портале госуслуг сейчас можно оформить заявление о назначении пенсии; перевод с одной пенсии на другую; перерасчёт размера пенсии.
В данный момент пакет пенсионных услуг можно оформить не только через портал госуслуг, личный кабинет гражданина, но и в отделениях многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». В частности, помимо пенсионных формальностей, приморцы могут заказать справку о размере пенсии или оформить страховое свидетельство (СНИЛС).
Интерес к пенсиям стремительно возрастает не только у фактических получателей отчислений, но и у тех, кто в ближайшие годы пересечёт пенсионную «черту». Именно для них Пенсионный фонд разработал новейшее мобильное приложение, с помощью которого пользователи смогут узнать всю необходимую информацию о будущих перечислениях. Кроме того, ведомство предлагает ещё 2 глобальные программы для пенсионеров.
В настоящий момент около 100 000 человек по всей стране, и, в частности, в Приморском крае, уже скачали и активно используют приложение Пенсионного фонда на свои девайсы. Так граждане получат ещё один более удобный способ доступа ко всем ключевым услугам и сервисам личного кабинета ПФР для граждан. О кабинете и его возможностях ранее сообщало «Восток-Медиа».
«Стоит ли говорить, что сегодняшние работоспособные граждане среднего возраста – завтра станут пенсионерами. В наше время уже почти все используют телефоны – а потому полезность приложения Пенсионного фонда трудно переоценить. Каждому важно знать – в каком состоянии его лицевой счёт, верно ли работодатель делал перечисления и страховые взносы и многое другое», - рассказала корреспонденту агентства руководитель пресс-службы приморского отделения ПФР Лидия Смыченко.
Для работы в нём достаточно пройти авторизацию – с помощью учётной записи на портале госуслуг. Подтвердить её можно как офисах «Почты России», так и «Ростелекома» и клиентских службах самого Пенсионного фонда. Кроме того, использование службы геолокации в мобильном приложении автоматически запускает поиск ближайшей клиентской службы фонда или МФЦ, с предоставлением возможности записаться на приём.
Что касается фактических песнионеров – все, кому назначили пенсию с 1 июля 2017 года или позже – смогут получать её на карту новейшей национальной системы «МИР». Новшество введено Федеральным законом №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Предполагается, что все операции по банковским счетам физических лиц, на которые поступают выплаты из бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе и пенсии, будут проводиться только по отечественным картам.
Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении срока действия их карт, максимальный срок – до 1 июля 2020 года. Специально обращаться в банк за обменом карты пенсионеру нет необходимости.
Последней из электронных новинок Пенсионного фонда России стала функция голосового ассистента. Теперь все публикуемые на сайте фонда материалы можно не только читать, но и прослушивать. Это особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих аналогов. К слову, Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.