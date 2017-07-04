Приморский океанариум наказал сотрудников, не уследивших за моржом Мишей

Posted 4 июля 2017, 04:59
Published 4 июля 2017, 04:59
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Приморский океанариум опроверг спекуляции СМИ о травмированном морже Мише. Накануне в Сеть просочился видеоролик, на котором видно, как 800-килограммовое морское млекопитающее рухнуло с высоты в 2,5 метра в полупустой бассейн. Однако ролик оказался трёхмесячной давности – и с того момента морж Миша активно принимает участие в представлениях, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу океанариума.
Как оказалось, ещё 1 апреля основной бассейн Миши находился на реконструкции. Во время дежурной процедуры – заполнения водоёма – морж был в соседствующем с ним аквастадионе. Самец выбрался оттуда и направился к ещё не успевшему наполниться бассейну. Сотрудники так и не смогли остановить Мишу весом почти в тонну.
«Отчасти это связано с весенним сезоном – нестабильное поведение для самцов морских млекопитающих в середине весны весьма характерно», - отметили в пресс-службе учреждения.
После падения сотрудники учреждения известили о случившемся надзорные службы, а также провели служебное расследование. Отвечавшие за безопасность Миши сотрудники океанариума понесли наказание. Кроме того, руководство пересмотрело регламент ухода за крупными морскими животными.
«Для моржей высота бассейна передержки - около 2,5 метра - не является критичной. В природе случается, что они прыгают с гораздо больших высот. Получить повреждения моржу мешают толстый слой жира и очень плотная шкура. Осмотр специалистами ветеринарной службы показал, что морж не пострадал», - рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе Приморского океанариума.
В учреждении уточнили, что после падения 1 апреля уже 4-го числа морж Миша вышел «в люди» и дал своё первое представление после «больничного».