Приморский океанариум наказал сотрудников, не уследивших за моржом Мишей

Как оказалось, ещё 1 апреля основной бассейн Миши находился на реконструкции. Во время дежурной процедуры – заполнения водоёма – морж был в соседствующем с ним аквастадионе. Самец выбрался оттуда и направился к ещё не успевшему наполниться бассейну. Сотрудники так и не смогли остановить Мишу весом почти в тонну.