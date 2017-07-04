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Posted 4 июля 2017, 06:20

Published 4 июля 2017, 06:20

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Жителей Хабаровского края отправили под суд за пытки горячей кочергой

4 июля 2017, 06:20
Сюжет
Вымогательство
Злоумышленники вымогали деньги у своего напуганного знакомого

В Хабаровском крае осудят двоих жителей Вяземского района, которые вымогали у потерпевшего деньги и прижигали его тело горячей кочергой. Парни смогли «вытрясти» у напуганной жертвы 150 тысяч рублей, которые затем потратили на свои нужды. Теперь им грозит до семи лет колонии.

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые во время распития алкоголя поссорились со своим знакомым, 27-летним жителем города Вяземского. Злоумышленники избили потерпевшего руками и ногами, а потом, увидев, что молодой человек напуган и подавлен, потребовали у него деньги, предварительно договорившись между собой. Парни угрожали ему физической расправой и прижигали его тело горячей кочергой.

Потерпевший был вынужден позвонить матери и попросить её перевести 150 тысяч рублей на его банковскую карту. Чтобы убедить женщину, обвиняемые отправили на её мобильный телефон фотографии телесных повреждений сына. Кроме того, родственница слышала его крики. В результате жительница Вяземского отправила налётчикам требуемую сумму.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, правоохранители направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Парням грозит до семи лет лишения свободы.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Прокуратура27#Вымогательство
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