Жителей Хабаровского края отправили под суд за пытки горячей кочергой

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые во время распития алкоголя поссорились со своим знакомым, 27-летним жителем города Вяземского. Злоумышленники избили потерпевшего руками и ногами, а потом, увидев, что молодой человек напуган и подавлен, потребовали у него деньги, предварительно договорившись между собой. Парни угрожали ему физической расправой и прижигали его тело горячей кочергой.