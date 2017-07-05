Подросткам и военному стало плохо на митинге во Владивостоке

Posted 5 июля 2017, 03:43
Published 5 июля 2017, 03:43
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Во Владивостоке на торжественном мероприятии от жары стало плохо военному и двум подросткам. Юные патриоты не выдержали полуторачасового собрания под палящим солнцем, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморье закончились дожди, и до конца рабочей недели установилась хорошая солнечная погода. Однако далеко не все приморцы, как оказалось, готовы выдержать такое яркое солнце.
В среду, 5 июля, во время митинга и старта автопробега, посвящённого празднованию 90-летия со дня основания ДОСААФ, стало плохо двум подросткам из военно-патриотического клуба и молодому военному. Мероприятие проходило около мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Участникам пришлось стоять под палящим солнцем около 1,5 часа.
Пока шла торжественная церемония, отряды казаков, юнармейцев, ветеранов и школьников стояли неподвижно. Из-за жаркой погоды, которая в краевом центре установилась с раннего утра, и плотной спецодежды юные патриоты не выдержали испытания. В результате одна девочка упала на колени, после чего её вывели из строя. Мальчику, на вид лет 13, помогли педагоги.
Кроме подростков, тепловой удар получил молодой военный. Во время показательного выступления он стоял с оружием в руках. Коллеги заметили, как он теряет силу и опускает оружие, после чего попросили о помощи. На выступление это не повлияло, ему быстро оказали первую помощь.
Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, такая жаркая погода, по словам синоптиков, продлится до конца рабочей недели, а температурный фон только во Владивостоке поднимется выше +28 градусов. По краю вовсе установится 34-градусная жара.