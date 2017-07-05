Подросткам и военному стало плохо на митинге во Владивостоке

Кроме подростков, тепловой удар получил молодой военный. Во время показательного выступления он стоял с оружием в руках. Коллеги заметили, как он теряет силу и опускает оружие, после чего попросили о помощи. На выступление это не повлияло, ему быстро оказали первую помощь.