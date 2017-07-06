vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2017, 05:40

Published 6 июля 2017, 05:40

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В Хабаровске запустили первый в России уникальный суперкомпьютер

6 июля 2017, 05:40
Искусственный интеллект может совершать 55 триллионов дел в секунду

В Дальневосточном отделении Российской академии наук учёные создали уникальный вычислительный комплекс. Устройство ввели в эксплуатацию в вычислительном центре ДВО РАН в Хабаровске. Это первая подобная система в России, которая может выполнять до 55 триллионов операций в секунду.

Новое суперустройство создали на базе новейшей гибридной архитектуры. Оно будет исследовать и разрабатывать алгоритмы компьютерного зрения и обработки изображений, выполнять численные расчёты участников Центров коллективного пользования. Возросшая производительность вычислительных систем в разы сократит время ожидания необходимых ресурсов и ускорит операции. Это позволит повысить эффективность научных исследований и приведёт к росту числа публикаций по различным направлениям исследований.

«Для нас новое оборудование — не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами IT-отрасли — компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы», — сообщил директор вычислительного центра ДВО РАН Сергей Смагин.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства научных организаций, в Хабаровске теперь планируют накопить опыт практического применения подобных систем, чтобы потом использовать его в других суперкомпьютерных центрах России.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Наука и технологии#РАН#IT
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика