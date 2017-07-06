В Хабаровске запустили первый в России уникальный суперкомпьютер

«Для нас новое оборудование — не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами IT-отрасли — компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы», — сообщил директор вычислительного центра ДВО РАН Сергей Смагин.