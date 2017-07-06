В Хабаровске запустили первый в России уникальный суперкомпьютер

Posted 6 июля 2017, 05:40
Published 6 июля 2017, 05:40
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Дальневосточном отделении Российской академии наук учёные создали уникальный вычислительный комплекс. Устройство ввели в эксплуатацию в вычислительном центре ДВО РАН в Хабаровске. Это первая подобная система в России, которая может выполнять до 55 триллионов операций в секунду.
Новое суперустройство создали на базе новейшей гибридной архитектуры. Оно будет исследовать и разрабатывать алгоритмы компьютерного зрения и обработки изображений, выполнять численные расчёты участников Центров коллективного пользования. Возросшая производительность вычислительных систем в разы сократит время ожидания необходимых ресурсов и ускорит операции. Это позволит повысить эффективность научных исследований и приведёт к росту числа публикаций по различным направлениям исследований.
«Для нас новое оборудование — не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами IT-отрасли — компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы», — сообщил директор вычислительного центра ДВО РАН Сергей Смагин.
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства научных организаций, в Хабаровске теперь планируют накопить опыт практического применения подобных систем, чтобы потом использовать его в других суперкомпьютерных центрах России.