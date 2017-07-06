Жителей Владивостока приглашают на Чуркин отведать ухи

Posted 6 июля 2017, 00:16
Published 6 июля 2017, 00:16
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В ближайшую субботу, 8 июля, жители Чуркина смогут отведать настоящей ухи и принять участие в тематических конкурсах в честь Дня рыбака. Отделение «Единой России» Первомайского района приглашает гостей на весёлый праздник.
Традиционно на День рыбака во Владивосток съезжается множество желающих принять участие в конкурсах, посмотреть концерт и отведать рыбацкой ухи.
Прошлым летом столица Приморья отметила День рыбака массовыми гуляньями на набережной Спортивной гавани. На большой сцене, установленной напротив океанариума, выступили местные кавээнщики, вокальные и танцевальные коллективы.
В субботу все желающие приглашаются на площадку мемориала «Рыбацкая слава» (МРС-80) по адресу: улица Калинина, 178. На выступления творческих коллективов, тематические конкурсы, а также обед из настоящей ухи – излюбленного блюда для всех приморцев, приглашаются жители и гости города.