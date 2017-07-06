Жителей Владивостока приглашают на Чуркин отведать ухи

В субботу все желающие приглашаются на площадку мемориала «Рыбацкая слава» (МРС-80) по адресу: улица Калинина, 178. На выступления творческих коллективов, тематические конкурсы, а также обед из настоящей ухи – излюбленного блюда для всех приморцев, приглашаются жители и гости города.