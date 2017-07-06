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Posted 6 июля 2017, 00:16

Published 6 июля 2017, 00:16

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Жителей Владивостока приглашают на Чуркин отведать ухи

6 июля 2017, 00:16
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Восток-Медиа FISH
Рыбацкий Первомайский район подготовил оригинальную программу к любимому празднику горожан

В ближайшую субботу, 8 июля, жители Чуркина смогут отведать настоящей ухи и принять участие в тематических конкурсах в честь Дня рыбака. Отделение «Единой России» Первомайского района приглашает гостей на весёлый праздник.

Традиционно на День рыбака во Владивосток съезжается множество желающих принять участие в конкурсах, посмотреть концерт и отведать рыбацкой ухи.

Прошлым летом столица Приморья отметила День рыбака массовыми гуляньями на набережной Спортивной гавани. На большой сцене, установленной напротив океанариума, выступили местные кавээнщики, вокальные и танцевальные коллективы.

В субботу все желающие приглашаются на площадку мемориала «Рыбацкая слава» (МРС-80) по адресу: улица Калинина, 178. На выступления творческих коллективов, тематические конкурсы, а также обед из настоящей ухи – излюбленного блюда для всех приморцев, приглашаются жители и гости города.

#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Единая Россия#Владивосток#Рыбаки#Власть
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