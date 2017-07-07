В Приморье ищут трёхлетнего ребёнка, который исчез на пляже

Пропажа детей в Приморье – не такая уж редкость. Зачастую юные дальневосточники попадают в неприятности во время прогулок. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых подобных случаях. Так, прошлым летом в селе Красный Яр пропал 8-летний мальчик. Первоначальные поиски не принесли положительного результата, однако на дне реки Бикин в 100 метрах от моста нашли велосипед потерявшегося. Как оказалось, ребёнок вместе с приятелем катался на велосипедах. На мосту через реку Бикин ребята должны были встретиться с матерью одного из них. Однако встреча так и не состоялась, так как ребёнок исчез.