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Posted 7 июля 2017, 00:36

Published 7 июля 2017, 00:36

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

В Приморье ищут трёхлетнего ребёнка, который исчез на пляже

7 июля 2017, 00:36
К поискам мальчика подключились полицейские и спасатели

В Приморье бесследно пропал трёхлетний ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его мать на время потеряла сына из виду, и он убежал.

В минувший четверг в посёлке Преображение Лазовского района Приморья произошёл загадочный инцидент. На местном пляже пропал трёхлетний мальчик. Как рассказала мать ребёнка, Анастасия Хардина, они с сыном отдыхали на берегу моря. Женщина на какое-то время отвлеклась. В это время ребёнок куда-то убежал. «Он играл с другими детьми. Сына обрызгали водой, и он побежал по пляжу куда-то. Буквально через десять минут его и след простыл», - рассказала Анастасия корреспонденту РИА «Восток-Медиа». Пока никаких сведений о ребёнке не поступало.

Сейчас мальчика ищут волонтёры. К делу уже подключились полицейские и спасатели. Этим утром в Преображение выдвинулась поисково-спасательная группа из пяти человек. Работники МЧС, в том числе, займутся прочёсыванием морского дна.

Пропажа детей в Приморье – не такая уж редкость. Зачастую юные дальневосточники попадают в неприятности во время прогулок. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых подобных случаях. Так, прошлым летом в селе Красный Яр пропал 8-летний мальчик. Первоначальные поиски не принесли положительного результата, однако на дне реки Бикин в 100 метрах от моста нашли велосипед потерявшегося. Как оказалось, ребёнок вместе с приятелем катался на велосипедах. На мосту через реку Бикин ребята должны были встретиться с матерью одного из них. Однако встреча так и не состоялась, так как ребёнок исчез.

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