ДВФУ опроверг информацию о вспышке инфекции

Posted 8 июля 2017, 05:05
Published 8 июля 2017, 05:05
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Участникам образовательной смены лагеря при Дальневосточном федеральном университете в Приморье не потребовалась госпитализация в лечебные учреждения. Об этом редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили в ДВФУ.
«По состоянию на утро 8 июля все они находятся на территории кампуса. Ребята чувствуют себя хорошо и продолжают заниматься по программе смены. Вспышки инфекции в ДВФУ нет, у трёх детей было подозрение, Роспотребнадзор ждёт результатов анализов», — сообщил представитель университета.
Агентство писало, что в ДВФУ у девяти подростков предположительно обнаружили острую кишечную инфекцию. Сообщалось, что одного ребёнка забрали из лагеря родители, ещё двое детей отказались от госпитализации. Шестерых участников образовательной смены в возрасте от 14 до 17 лет госпитализировали в различные больницы Владивостока. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Приморья.
Официальный диагноз у школьников пока не установлен. Сейчас специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проводят лабораторные исследования. В лагере провели все необходимые мероприятия для нераспространения заболевания. Ведомство держит ситуацию под контролем.