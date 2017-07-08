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Posted 8 июля 2017, 05:05

Published 8 июля 2017, 05:05

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

ДВФУ опроверг информацию о вспышке инфекции

8 июля 2017, 05:05
Сюжет
Дети
По данным учебного заведения, все дети чувствуют себя хорошо и продолжают занятия

Участникам образовательной смены лагеря при Дальневосточном федеральном университете в Приморье не потребовалась госпитализация в лечебные учреждения. Об этом редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили в ДВФУ.

«По состоянию на утро 8 июля все они находятся на территории кампуса. Ребята чувствуют себя хорошо и продолжают заниматься по программе смены. Вспышки инфекции в ДВФУ нет, у трёх детей было подозрение, Роспотребнадзор ждёт результатов анализов», — сообщил представитель университета.

Агентство писало, что в ДВФУ у девяти подростков предположительно обнаружили острую кишечную инфекцию. Сообщалось, что одного ребёнка забрали из лагеря родители, ещё двое детей отказались от госпитализации. Шестерых участников образовательной смены в возрасте от 14 до 17 лет госпитализировали в различные больницы Владивостока. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Приморья.

Официальный диагноз у школьников пока не установлен. Сейчас специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проводят лабораторные исследования. В лагере провели все необходимые мероприятия для нераспространения заболевания. Ведомство держит ситуацию под контролем.

#Новости#Общество#Дети#Владивосток#ДВФУ#Кишечные инфекции#Детский лагерь#Здоровье
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