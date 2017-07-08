ДВФУ опроверг информацию о вспышке инфекции

Агентство писало, что в ДВФУ у девяти подростков предположительно обнаружили острую кишечную инфекцию. Сообщалось, что одного ребёнка забрали из лагеря родители, ещё двое детей отказались от госпитализации. Шестерых участников образовательной смены в возрасте от 14 до 17 лет госпитализировали в различные больницы Владивостока. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Приморья.