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Posted 8 июля 2017, 11:48

Published 8 июля 2017, 11:48

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Во Владивостоке наградили медалями «Любви и верности»

8 июля 2017, 11:48
Две семейные пары отпраздновали «жемчужную» и «благодатную» свадьбы

Сегодня во Владивостоке в честь Дня семьи, любви и верности в загсе Первореченского района прошло торжественное награждение пар-долгожителей. Медали «Любви и верности» вручены семьям Поповых (30 лет в браке) и Вакулишиных – 70 лет совместной жизни, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Две семьи могут стать примером и образцом для подражания будущим парам и тем, кто уже связал свою жизнь с любимыми. Семья Вакулишиных – Григорий Антонович и Эдна Августовна прожили вместе 70 лет. Глава семьи является участником Великой Отечественной войны. Они познакомились в Эстонии, сразу после победы над фашистской Германией. В их жизни было много трудностей, переездов, но в 1979 году Григорий Антонович ушёл в отставку в звании полковника. Все эти годы супруга поддерживала мужа, защищала тыл семьи и заботилась о детях. Возглавляла стрелковый клуб женщин, участвовала в творческих самодеятельностях гарнизонов. На сегодняшний день у супругов Вакулишиных 6 внуков и 7 правнуков.

Семья Поповых отмечает «жемчужный» юбилей – 30 лет. Супруги познакомились в 1987 году, случайная встреча стала счастливой судьбой. У Олега и Марины два сына, которые очень любят и дорожат родителями. Марина Попова известный журналист, а Олег Попов – инженер-механик, успешный и трудолюбивый.

«Счастливы, что всё прошло в такой торжественной обстановке. Мы вместе уже 30 лет, и я хочу пожелать всем парам, чтобы они не теряли друг друга. Любовь это самое важное в жизни, – рассказала Марина. – Мы все разные, поэтому нужно учиться понимать друг друга и сдерживаться, дорожить своим счастьем».

Поздравил счастливые семейные пары и наградил медалями депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков. Ансамбль «Криница» ДВФУ исполнил венчальную оду о большой любви, порадовал гостей и супругов песнями и плясками.

#Новости#Общество#Владивосток#День семьи#Великая Отечественная война
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