Во Владивостоке наградили медалями «Любви и верности»

Две семьи могут стать примером и образцом для подражания будущим парам и тем, кто уже связал свою жизнь с любимыми. Семья Вакулишиных – Григорий Антонович и Эдна Августовна прожили вместе 70 лет. Глава семьи является участником Великой Отечественной войны. Они познакомились в Эстонии, сразу после победы над фашистской Германией. В их жизни было много трудностей, переездов, но в 1979 году Григорий Антонович ушёл в отставку в звании полковника. Все эти годы супруга поддерживала мужа, защищала тыл семьи и заботилась о детях. Возглавляла стрелковый клуб женщин, участвовала в творческих самодеятельностях гарнизонов. На сегодняшний день у супругов Вакулишиных 6 внуков и 7 правнуков.