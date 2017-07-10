В Комсомольске-на-Амуре поезд наехал на пьяную меломанку

Происшествие случилось на железнодорожных путях в Ленинском округе города. По предварительной информации, причиной ночной прогулки и желания посидеть на рельсах стали ссора с мужем и алкогольное опьянение. Сначала она ходила по улицам города, а потом остановила свой выбор на железнодорожных путях. Локомотив едва задел комсомольчанку.