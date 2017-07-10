В Комсомольске-на-Амуре поезд наехал на пьяную меломанку

Posted 10 июля 2017, 06:10
Published 10 июля 2017, 06:10
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В Комсомольске-на-Амуре грузовой поезд наехал на местную жительницу. Машинист состава предупреждал о своём приближении звуковыми сигналами, но 29-летняя девушка их не замечала: она слушала музыку в наушниках. В результате наезда, по счастливой случайности, ей удалось избежать серьёзных травм.
Происшествие случилось на железнодорожных путях в Ленинском округе города. По предварительной информации, причиной ночной прогулки и желания посидеть на рельсах стали ссора с мужем и алкогольное опьянение. Сначала она ходила по улицам города, а потом остановила свой выбор на железнодорожных путях. Локомотив едва задел комсомольчанку.
Девушку доставили в больницу Комсомольска-на-Амуре, где ей оказали необходимо помощь. Спустя несколько часов пострадавшую отпустили домой: полученные травмы оказались не опасными для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшедшего.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевой столице произошёл подобный случай, однако тогда не удалось избежать летального исхода: поезд насмерть сбил женщину. Женщина стояла на путях и не реагировала на звуки предупредительного сигнала.