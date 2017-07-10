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Posted 10 июля 2017, 06:10

Published 10 июля 2017, 06:10

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Комсомольске-на-Амуре поезд наехал на пьяную меломанку

10 июля 2017, 06:10
Сюжет
Происшествие
Женщина поругалась с мужем и решила посидеть на рельсах

В Комсомольске-на-Амуре грузовой поезд наехал на местную жительницу. Машинист состава предупреждал о своём приближении звуковыми сигналами, но 29-летняя девушка их не замечала: она слушала музыку в наушниках. В результате наезда, по счастливой случайности, ей удалось избежать серьёзных травм.

Происшествие случилось на железнодорожных путях в Ленинском округе города. По предварительной информации, причиной ночной прогулки и желания посидеть на рельсах стали ссора с мужем и алкогольное опьянение. Сначала она ходила по улицам города, а потом остановила свой выбор на железнодорожных путях. Локомотив едва задел комсомольчанку.

Девушку доставили в больницу Комсомольска-на-Амуре, где ей оказали необходимо помощь. Спустя несколько часов пострадавшую отпустили домой: полученные травмы оказались не опасными для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевой столице произошёл подобный случай, однако тогда не удалось избежать летального исхода: поезд насмерть сбил женщину. Женщина стояла на путях и не реагировала на звуки предупредительного сигнала.

#Мария Игнатьева#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Комсомольск-на-Амуре#Происшествие#Поезда#Товарный поезд#ДТП
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