«Адмирал» начнёт юбилейный сезон с 7-матчевой выездной серии

Posted 13 июля 2017, 08:06
Published 13 июля 2017, 08:06
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
«Адмирал» начнёт пятый в своей истории сезон континентальной лиги серией из семи выездных матчей, первый пройдёт в Уфе 22 августа. До первой домашней встречи, которая состоится 11 сентября, приморский хоккейный клуб успеет дать бой в Нижнекамске, Казани, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-центр ХК «Адмирал».
В расписании КХЛ, которое она опубликовала накануне, значится 56 матчей – 28 дома и 28 в гостях. Предусмотрены паузы, запланированные для проведения Евротура в Финляндии с 7 по 11 ноября, а также в России – с 13 по 17 декабря. Кроме того, в расписание входят зимние Олимпийские игры 2018 года.
Для «Адмирала» пятый сезон будет наиболее активным по понедельникам и четвергам – именно на эти дни недели запланировано по 10 матчей. Но если в четверг игры между домашними и выездными распределились поровну, то в понедельник «Адмирал» сыграет 4 раза дома и 6 в гостях. Меньше всего матчей будет в среду, всего 6, из них 4 дома. На родном льду болельщики смогут увидеть команду чаще всего по четвергам, пятницам и воскресеньям – по 5 матчей. В понедельник, вторник и среду пройдёт по четыре встречи. А вот на субботу запланирована лишь одна игра.
Больше всего матчей – 13 – пройдёт во второй месяц грядущей осени. Меньше всего приходится на февраль 2018-го – всего две. В октябре и декабре «Адмирал» проведёт по 7 домашних встреч, а сентябрь окажется самым тяжёлым с точки зрения выездных матчей. Дерби с «Амуром» пройдут 9 декабря в Хабаровске и 18 декабря на приморском льду. Кроме того, ещё две встречи пройдут сразу после завершения Олимпийских игр – 26 февраля в Хабаровске и 28 – во Владивостоке. Эти встречи станут заключительными в регулярном чемпионате.
Календарь сезона 2017-18 имеет ряд преимуществ по сравнению с расписаниями других «олимпийских» сезонов КХЛ. Количество дней без матчей будет минимальным – 48. Для сравнения: в сезоне 2009 года их было 56, в 2013 – 61.
Календарь игр «Адмирала» в сезоне 2017-2018
АВГУСТ (4 выезд)
22.08.2017 «Салават Юлаев» – «Адмирал»
24.08.2017 «Нефтехимик» – «Адмирал»
26.08.2017 «Ак Барс» – «Адмирал»
28.08.2017 ХК «Сочи» – «Адмирал»
СЕНТЯБРЬ (7 выезд + 4 дом)
01.09.2017 «Трактор» – «Адмирал»
03.09.2017 «Автомобилист» – «Адмирал»
05.09.2017 «Металлург» Мг – «Адмирал»
11.09.2017 «Адмирал» – «Слован»
13.09.2017 «Адмирал» – «Йокерит»
15.09.2017 «Адмирал» – ЦСКА
17.09.2017 «Адмирал» – «Витязь»
21.09.2017 «Спартак» – «Адмирал»
23.09.2017 «Северсталь» – «Адмирал»
25.09.2017 «Торпедо» – «Адмирал»
27.09.2017 «Динамо», Рига – «Адмирал»
ОКТЯБРЬ (6 выезд + 7 дом)
02.10.2017 «Адмирал» – «Автомобилист»
04.10.2017 «Адмирал» – «Трактор»
06.10.2017 «Адмирал» – «Лада»
08.10.2017 «Адмирал» – «Металлург» Мг
12.10.2017 «Сибирь» – «Адмирал»
14.10.2017 «Югра» – «Адмирал»
16.10.2017 «Авангард» – «Адмирал»
18.10.2017 «Барыс» – «Адмирал»
21.10.2017 «Куньлунь» – «Адмирал»
23.10.2017 «Куньлунь» – «Адмирал»
27.10.2017 «Адмирал» – «Нефтехимик»
29.10.2017 «Адмирал» – «Ак Барс»
31.10.2017 «Адмирал» – «Салават Юлаев»
НОЯБРЬ (4 выезд + 5 дом)
02.11.2017 «Адмирал» – ХК «Сочи»
14.11.2017 «Адмирал» – СКА
16.11.2017 «Адмирал» – «Динамо» Мск
18.11.2017 «Адмирал» – «Динамо», Минск
20.11.2017 «Адмирал» – «Локомотив»
24.11.2017 «Йокерит» – «Адмирал»
26.11.2017 ЦСКА – «Адмирал»
28.11.2017 «Слован» – «Адмирал»
30.11.2017 «Витязь» – «Адмирал»
ДЕКАБРЬ (2 выезд + 7 дом)
02.12.2017 «Лада» – «Адмирал»
07.12.2017 «Адмирал» – «Куньлунь»
09.12.2017 «Амур» – «Адмирал»
18.12.2017 «Адмирал» – «Амур»
20.12.2017 «Адмирал» – «Динамо», Рига
22.12.2017 «Адмирал» – «Торпедо»
24.12.2017 «Адмирал» – «Северсталь»
26.12.2017 «Адмирал» – «Спартак»
29.12.2017 «Адмирал» – «Куньлунь»
ЯНВАРЬ (4 выезд + 4 дом)
05.01.2018 «Адмирал» – «Сибирь»
07.01.2018 «Адмирал» – «Авангард»
09.01.2018 «Адмирал» – «Югра»
11.01.2018 «Адмирал» – «Барыс»
16.01.2018 «Локомотив» – «Адмирал»
18.01.2018 СКА – «Адмирал»
20.01.2018 «Динамо» Мск – «Адмирал»
22.01.2018 «Динамо», Минск – «Адмирал»
ФЕВРАЛЬ (1 выезд + 1 дом)
26.02.2018 «Амур» – «Адмирал»
28.02.2018 «Адмирал» – «Амур»