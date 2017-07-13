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Posted 13 июля 2017, 08:06

Published 13 июля 2017, 08:06

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Адмирал» начнёт юбилейный сезон с 7-матчевой выездной серии

13 июля 2017, 08:06
Сюжет
Спорт
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь предстоящих игр

«Адмирал» начнёт пятый в своей истории сезон континентальной лиги серией из семи выездных матчей, первый пройдёт в Уфе 22 августа. До первой домашней встречи, которая состоится 11 сентября, приморский хоккейный клуб успеет дать бой в Нижнекамске, Казани, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-центр ХК «Адмирал».

В расписании КХЛ, которое она опубликовала накануне, значится 56 матчей – 28 дома и 28 в гостях. Предусмотрены паузы, запланированные для проведения Евротура в Финляндии с 7 по 11 ноября, а также в России – с 13 по 17 декабря. Кроме того, в расписание входят зимние Олимпийские игры 2018 года.

Для «Адмирала» пятый сезон будет наиболее активным по понедельникам и четвергам – именно на эти дни недели запланировано по 10 матчей. Но если в четверг игры между домашними и выездными распределились поровну, то в понедельник «Адмирал» сыграет 4 раза дома и 6 в гостях. Меньше всего матчей будет в среду, всего 6, из них 4 дома. На родном льду болельщики смогут увидеть команду чаще всего по четвергам, пятницам и воскресеньям – по 5 матчей. В понедельник, вторник и среду пройдёт по четыре встречи. А вот на субботу запланирована лишь одна игра.

Больше всего матчей – 13 – пройдёт во второй месяц грядущей осени. Меньше всего приходится на февраль 2018-го – всего две. В октябре и декабре «Адмирал» проведёт по 7 домашних встреч, а сентябрь окажется самым тяжёлым с точки зрения выездных матчей. Дерби с «Амуром» пройдут 9 декабря в Хабаровске и 18 декабря на приморском льду. Кроме того, ещё две встречи пройдут сразу после завершения Олимпийских игр – 26 февраля в Хабаровске и 28 – во Владивостоке. Эти встречи станут заключительными в регулярном чемпионате.

Календарь сезона 2017-18 имеет ряд преимуществ по сравнению с расписаниями других «олимпийских» сезонов КХЛ. Количество дней без матчей будет минимальным – 48. Для сравнения: в сезоне 2009 года их было 56, в 2013 – 61.

Календарь игр «Адмирала» в сезоне 2017-2018

АВГУСТ (4 выезд)

22.08.2017 «Салават Юлаев» – «Адмирал»

24.08.2017 «Нефтехимик» – «Адмирал»

26.08.2017 «Ак Барс» – «Адмирал»

28.08.2017 ХК «Сочи» – «Адмирал»

СЕНТЯБРЬ (7 выезд + 4 дом)

01.09.2017 «Трактор» – «Адмирал»

03.09.2017 «Автомобилист» – «Адмирал»

05.09.2017 «Металлург» Мг – «Адмирал»

11.09.2017 «Адмирал» – «Слован»

13.09.2017 «Адмирал» – «Йокерит»

15.09.2017 «Адмирал» – ЦСКА

17.09.2017 «Адмирал» – «Витязь»

21.09.2017 «Спартак» – «Адмирал»

23.09.2017 «Северсталь» – «Адмирал»

25.09.2017 «Торпедо» – «Адмирал»

27.09.2017 «Динамо», Рига – «Адмирал»

ОКТЯБРЬ (6 выезд + 7 дом)

02.10.2017 «Адмирал» – «Автомобилист»

04.10.2017 «Адмирал» – «Трактор»

06.10.2017 «Адмирал» – «Лада»

08.10.2017 «Адмирал» – «Металлург» Мг

12.10.2017 «Сибирь» – «Адмирал»

14.10.2017 «Югра» – «Адмирал»

16.10.2017 «Авангард» – «Адмирал»

18.10.2017 «Барыс» – «Адмирал»

21.10.2017 «Куньлунь» – «Адмирал»

23.10.2017 «Куньлунь» – «Адмирал»

27.10.2017 «Адмирал» – «Нефтехимик»

29.10.2017 «Адмирал» – «Ак Барс»

31.10.2017 «Адмирал» – «Салават Юлаев»

НОЯБРЬ (4 выезд + 5 дом)

02.11.2017 «Адмирал» – ХК «Сочи»

14.11.2017 «Адмирал» – СКА

16.11.2017 «Адмирал» – «Динамо» Мск

18.11.2017 «Адмирал» – «Динамо», Минск

20.11.2017 «Адмирал» – «Локомотив»

24.11.2017 «Йокерит» – «Адмирал»

26.11.2017 ЦСКА – «Адмирал»

28.11.2017 «Слован» – «Адмирал»

30.11.2017 «Витязь» – «Адмирал»

ДЕКАБРЬ (2 выезд + 7 дом)

02.12.2017 «Лада» – «Адмирал»

07.12.2017 «Адмирал» – «Куньлунь»

09.12.2017 «Амур» – «Адмирал»

18.12.2017 «Адмирал» – «Амур»

20.12.2017 «Адмирал» – «Динамо», Рига

22.12.2017 «Адмирал» – «Торпедо»

24.12.2017 «Адмирал» – «Северсталь»

26.12.2017 «Адмирал» – «Спартак»

29.12.2017 «Адмирал» – «Куньлунь»

ЯНВАРЬ (4 выезд + 4 дом)

05.01.2018 «Адмирал» – «Сибирь»

07.01.2018 «Адмирал» – «Авангард»

09.01.2018 «Адмирал» – «Югра»

11.01.2018 «Адмирал» – «Барыс»

16.01.2018 «Локомотив» – «Адмирал»

18.01.2018 СКА – «Адмирал»

20.01.2018 «Динамо» Мск – «Адмирал»

22.01.2018 «Динамо», Минск – «Адмирал»

ФЕВРАЛЬ (1 выезд + 1 дом)

26.02.2018 «Амур» – «Адмирал»

28.02.2018 «Адмирал» – «Амур»

#Новости#Спорт
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