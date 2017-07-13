«Адмирал» начнёт юбилейный сезон с 7-матчевой выездной серии

Для «Адмирала» пятый сезон будет наиболее активным по понедельникам и четвергам – именно на эти дни недели запланировано по 10 матчей. Но если в четверг игры между домашними и выездными распределились поровну, то в понедельник «Адмирал» сыграет 4 раза дома и 6 в гостях. Меньше всего матчей будет в среду, всего 6, из них 4 дома. На родном льду болельщики смогут увидеть команду чаще всего по четвергам, пятницам и воскресеньям – по 5 матчей. В понедельник, вторник и среду пройдёт по четыре встречи. А вот на субботу запланирована лишь одна игра.