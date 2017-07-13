Продавцы: столичные издательства игнорируют школьную программу Хабаровска

Posted 13 июля 2017, 06:00
Published 13 июля 2017, 06:00
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В дальневосточной столице родители школьников начали подготовку к новому учебному году. Одной из проблем стала покупка книг и рабочих тетрадей. На местных школьных базарах продаются прошлогодние товары, по которым во многих образовательных учреждениях детей уже не учат.
На нехватку товаров жалуются и сами продавцы. Они рассказывают, что родители вынуждены заказывать рабочие тетради в Интернете и покупать некоторые учебники, несмотря на то, что их выдают в образовательных учреждениях.
«В школах выдают учебники, а те, которых нет, я не знаю где берут. А есть и те, кто покупает учебники, потому что в школе их выдают в ужасном состоянии, особенно книги по английскому языку: в них нет титульного листа, все задания исписаны ручкой. Как ребёнку учиться по такому учебнику? А всё, потому что в школах нет средств, нет финансирования. Родителям говорят, если хотите покупайте учебники сами, а они стоят около одной тысячи рублей. Родители, как правило, стараются всё самое лучшее сделать для детей, поэтому и покупают дорогостоящие товары», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» продавец школьных товаров Наталья Мяско.
У неё самой есть ребёнок, который учится в пятом классе. Более того, Наталья — учитель, и часто видит как родители сбиваются с ног в поисках «особенной» тетради, которую в городе очень сложно найти.
«Издательства вообще охамели. Они каждый год печатают новые тетради, где-то странички поменяли или рисунки, а ребёнок больше не может по ней учиться. Они специально это делают, чтобы увеличивать спрос. Бывает, что просто обложку меняют, а люди потом бегают, ищут эту обложку, а она приходит только в московские издательства — игнорируют школьную программу Хабаровска. Приходится заказывать в тетради в Интернете. Так и пользуются всем классом: один заказал, другие отксерокопировали. Но так делают старшеклассники, а как быть совсем маленьким? По мнению издательств, у нас Россия идёт до Урала, а что дальше их не интересует», — негодует Наталья Мяско.
Ранее агентство писало, что в этом году в Хабаровском крае 1 сентября за парты сядут 140 тысяч школьников. Для них свои двери откроют 389 общеобразовательных учреждений.