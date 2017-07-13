Продавцы: столичные издательства игнорируют школьную программу Хабаровска

«Издательства вообще охамели. Они каждый год печатают новые тетради, где-то странички поменяли или рисунки, а ребёнок больше не может по ней учиться. Они специально это делают, чтобы увеличивать спрос. Бывает, что просто обложку меняют, а люди потом бегают, ищут эту обложку, а она приходит только в московские издательства — игнорируют школьную программу Хабаровска. Приходится заказывать в тетради в Интернете. Так и пользуются всем классом: один заказал, другие отксерокопировали. Но так делают старшеклассники, а как быть совсем маленьким? По мнению издательств, у нас Россия идёт до Урала, а что дальше их не интересует», — негодует Наталья Мяско.