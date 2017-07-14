Жюри фестиваля имени Высоцкого «Парус» возглавил Виктор Галкин

Posted 14 июля 2017, 00:09
Published 14 июля 2017, 00:09
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Появилась информация о том, кто будет оценивать выступления участников фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» во Владивостоке. Сегодня, 14 июля, последний день приёма заявок от актёров, вокалистов и танцоров, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Жюри возглавил заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин. Вместе с ним судьбу Гран-при и других призов решат следующие представители сферы культуры: солист эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г. И. Невельского Алексей Виноградов и руководители нескольких коллективов - инструментального квартета «Вдохновение» - Наталья Кривицкая, хореографического ансамбля «Пульс» МГУ имени Невельского и шоу-балета «Мидэнс» - Наталья Федореева, вокальной группы Cover - Антонина Токликишвили.
Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля «Парус» состоятся 28 июля на площадке амфитеатра Спортивной набережной. В положении о мероприятии, опубликованном на сайте городской администрации, перечислены критерии оценки конкурсных выступлений: художественный уровень поэтического текста и исполняемого репертуара, композиционная целостность произведения, вокальное мастерство, владение инструментом, артистизм исполнителей.