Жюри фестиваля имени Высоцкого «Парус» возглавил Виктор Галкин

Появилась информация о том, кто будет оценивать выступления участников фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» во Владивостоке. Сегодня, 14 июля, последний день приёма заявок от актёров, вокалистов и танцоров, сообщает РИА «Восток-Медиа».