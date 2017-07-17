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Posted 17 июля 2017, 06:05

Published 17 июля 2017, 06:05

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Прилюдно расстрелянная бездомная собака из Находки идёт на поправку

17 июля 2017, 06:05
Раздробленную пулями лапу пришлось собирать по частям

Бездомная собака Жуля выжила после того, как её расстреляли находкинские живодёры, и теперь идёт на поправку. Это стало возможным благодаря своевременной помощи волонтёрского движения зоозащитников Находки и Владивостока, а также ветеринаров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия, случившаяся 6 июля, потрясла горожан. Эта страшная история о том, как прилюдно расстреляли собаку, вызвала живой отклик у жителей Находки. После призыва в Сети собрать деньги на срочную операцию во Владивостоке люди перечислили 23 тысячи рублей. Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель находкинского благотворительного фонда «Кот и пес» Елена Чугунова, сегодня Жуля постепенно приходит в себя и учится заново доверять людям.

«Ветеринары провели многочасовую филигранную операцию и смогли по кусочкам собрать раздробленную пулями лапу, удалили пробитый пулей глаз. Сегодня её выводят на прогулку для разработки оперированной лапы. Жуля находится под защитой владивостокского фонда «Умка», — рассказала Елена Чугунова.

Извлечённые пули будут отправлены в полицию Находки как вещественные доказательства прилюдного расстрела животного. После завершения курса лечения волонтёры начнут подыскивать собаке новый дом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке к зоозащитникам общественной организации «Кот и пёс» обратились свидетели жестокой расправы над собакой, произошедшей среди бела дня в районе остановки «Нефтебаза». К делу подключились полицейские.

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