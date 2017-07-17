Прилюдно расстрелянная бездомная собака из Находки идёт на поправку

Трагедия, случившаяся 6 июля, потрясла горожан. Эта страшная история о том, как прилюдно расстреляли собаку, вызвала живой отклик у жителей Находки. После призыва в Сети собрать деньги на срочную операцию во Владивостоке люди перечислили 23 тысячи рублей. Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель находкинского благотворительного фонда «Кот и пес» Елена Чугунова, сегодня Жуля постепенно приходит в себя и учится заново доверять людям.