Движение по улице Донской в Хабаровске откроют раньше, чем планировалось

«Хочу обратиться к водителям: пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения — не превышайте установленную знаками скорость. Увы, многие шофёры не только нарушают ПДД, но и, проезжая мимо, норовят нарочно обдать рабочих пылью и грязью. Не скупятся они и на бранные слова в адрес дорожников за то, что их деятельность препятствует комфортному проезду. Мы призываем автомобилистов к пониманию и терпению. Рабочие также вправе рассчитывать и на вежливое обхождение со стороны водителей, ведь эту дорогу они строят не для себя», — резюмировал Александр Ворошилин.