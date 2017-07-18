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Posted 18 июля 2017, 07:35

Published 18 июля 2017, 07:35

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Движение по улице Донской в Хабаровске откроют раньше, чем планировалось

18 июля 2017, 07:35
Сюжет
Ремонт дорог
Ремонтные работы идут со значительным опережением графика

В Хабаровске на месяц раньше назначенного срока откроют движение по улице Донской. Дорожники рассчитывают, что уже в сентябре по ней можно будет ездить.

Строители на месяц опережают намеченный план по ремонтным работам и считают, что в сентябре она станет доступной для автомобилистов. Как сообщает пресс-служба администрации города, стоимость всех работ, согласно аукциону, составляет 210 тысяч рублей.

«Ежедневно без выходных в двенадцатичасовом режиме на участке улицы Донской от площадки «Авангард» до проспекта 60-летия Октября трудятся три бригады дорожных рабочих. Задействовано большое количество техники: 20 самосвалов, 3 экскаватора, 2 бульдозера, поливомоечная машина. Общая протяжённость фронта работ — 2,5 километра. В их основной перечень входит капитальный ремонт моста, новый водоотвод, модернизация перекрёстков с улицей Промывочной и проспектом, укладка дорожного полотна. Сейчас рабочие заняты расширением будущей проезжей части. Она будет шириной в восемь метров и предназначена для двухполюсного движения, которое мы будем готовы открыть в двадцатых числа сентября, на месяц раньше намеченного срока. Также в настоящий момент мы формируем дорожную подушку, на очереди — укладка верхних слоёв дорожной одежды, монтаж уличного освещения, прокладка тротуара на улице Промывочной и благоустройство», — сообщил прораб участка МУП «Дорожник» Александр Ворошилин.

Собеседник также добавил, что мост через Чёрную речку готов уже на 70 %, там осталось лишь положить две консольные балки, установить ограждение и закатать проезжую часть надводного путепровода в асфальт. Этот участок сдадут через две недели.

«Хочу обратиться к водителям: пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения — не превышайте установленную знаками скорость. Увы, многие шофёры не только нарушают ПДД, но и, проезжая мимо, норовят нарочно обдать рабочих пылью и грязью. Не скупятся они и на бранные слова в адрес дорожников за то, что их деятельность препятствует комфортному проезду. Мы призываем автомобилистов к пониманию и терпению. Рабочие также вправе рассчитывать и на вежливое обхождение со стороны водителей, ведь эту дорогу они строят не для себя», — резюмировал Александр Ворошилин.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о дорожных неудобствах. В дальневосточной столице частично заблокируют движение по центральным улицам. Речь идёт о подъезде к перинатальному центру с улицы Серышева и о перекрёстке улицы Ленина и Запарина. Также из-за ремонтных работ менее доступной станет Тихоокеанская. Это связано с ремонтом тепломагистрали, которая проходит под этой улицей.

#Мария Игнатьева#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Ремонт дорог#Дорожный ремонт
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