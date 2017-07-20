Тревожные сообщения получают приморцы от МЧС

Posted 20 июля 2017, 05:49
Published 20 июля 2017, 05:49
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
МЧС рассылает жителям Приморья тревожные SMS о предстоящей непогоде. В предстоящие сутки в регионе ожидается серьёзная непогода, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«20.07 ночь и первая половина дня 21.07 в крае ожидаются дожди с грозами. Количество ожидаемых осадков - 50 миллиметров и более. На реках ожидается подъём воды. Телефон 01, 101» - написано в сообщении от ведомства.
По данным Приморского УГМС, непогода ожидается в более чем 30 городских округах и районах края, в том числе во Владивостоке, Арсеньевском, Дальнегорском, Находкинском, Дальнереченском, Спасском, Уссурийском и других районах.
В связи с непогодой в регионе ожидается всплеск ДТП, возможны затруднения в работе автотранспорта, ожидаются ограничения движения из-за размыва дорожного полотна, подтопления населённых пунктов, подъём уровня воды на малых реках края, нарушения в работе системы ЖКХ.
Все службы жизнеобеспечения находятся в повышенной готовности и в случае необходимости будут реагировать на экстренные ситуации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение. 20 июля на регион обрушатся мощные ливневые дожди с грозами.