Краевой суд принял решение по делу мэра Находки

Проверив все материалы этого громкого дела, выслушав объяснения участников процесса и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд согласился с доводами Андрея Горелова и отменил решение Находкинского городского суда. Краевой суд признал, что дисквалификация не может быть применена к выборным должностным лицам. Но судебный вердикт не меняет расклад политических сил в Находке, и после избрания нового состава городской думы в городе вряд ли прекратятся попытки снять молодого мэра любыми путями.