Опыт работы железнодорожником не помог комсомольчанину проехать зайцем

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о похожем случае. Тогда нарушитель пытался доехать из Приморья в Хабаровск в вагоне с углём. Ему практически удалось осуществить свой план: он проехал практически весь родной край, прежде чем его обнаружили правоохранители.