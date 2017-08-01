Опыт работы железнодорожником не помог комсомольчанину проехать зайцем

Posted 1 августа 2017, 00:40
Published 1 августа 2017, 00:40
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей, которые пытались зайцем проехать до станции Высокогорной на грузовом поезде. Мужчина рассчитывал, что опыт работы на железной дороге поможет ему договориться с бригадой поезда.
Вместе с нарушителем правоохранители задержали его попутчицу. Люди самовольно проникли в локомотив во время стоянки грузового поезда на станции Комсомольск-Сортировочная. Покидать его злоумышленники отказывались, из-за этого произошла задержка движения составов на 20 минут.
Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, свой поступок нарушители объяснили просто — они опоздали на поезд сообщением Владивосток — Советская Гавань и пытались уехать до станции Высокогорной.
В отношении безбилетников сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о похожем случае. Тогда нарушитель пытался доехать из Приморья в Хабаровск в вагоне с углём. Ему практически удалось осуществить свой план: он проехал практически весь родной край, прежде чем его обнаружили правоохранители.