Posted 1 августа 2017, 01:35
Published 1 августа 2017, 01:35
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В Хабаровском крае старатели артели «Заря» нашли на ручье Заманчивом в Николаевском муниципальном районе самородок золота весом 10,3 килограмма. Его обнаружили, когда бульдозерист разравнивал гале-эфельные отвалы. По весу этот кусок золота стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории региона.
«Найденный самородок — это собственность предприятия, поэтому оно решает, размещать его в государственном фонде драгоценных металлов и камней Российской Федерации или использовать как обычное золото — переплавить. По постановлению правительства страны есть критерии по отнесению самородков к категории уникальных. К ним относят самородки, имеющие необычную форму, а этот — обычный крупный булыжник», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления недропользования краевого министерства природных ресурсов Николай Ищук.
В артели «Заря» сообщили, что самый крупный в Хабаровском крае самородок уже переплавили. По словам сотрудника предприятия, находку повредили — на неё наехал бульдозер, булыжник раскололся, поэтому не уже не представлял ценности ни для фонда драгоценных металлов, ни для продажи.
До этого лидером был кусок драгоценного металла весом 7,5 килограмма, найденный артелью «Восток». Тогда предприятие отдало его в Государственный фонд драгоценных металлов и камней Российской федерации.
Агентство писало, что самородок на месторождении «Иркиндан» обнаружил гидромониторщик Александр Старовойтов. Среди камней, застрявших в ячейках, он заметил блеск большого камня, который оказался огромным плоским куском золота. За эту находку работника наградили памятным знаком артели «Золотой орёл».