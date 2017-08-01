Старатели нашли самый крупный в Хабаровском крае самородок золота

«Найденный самородок — это собственность предприятия, поэтому оно решает, размещать его в государственном фонде драгоценных металлов и камней Российской Федерации или использовать как обычное золото — переплавить. По постановлению правительства страны есть критерии по отнесению самородков к категории уникальных. К ним относят самородки, имеющие необычную форму, а этот — обычный крупный булыжник», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления недропользования краевого министерства природных ресурсов Николай Ищук.