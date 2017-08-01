vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2017, 01:35

Published 1 августа 2017, 01:35

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Старатели нашли самый крупный в Хабаровском крае самородок золота

1 августа 2017, 01:35
«Булыжник» весом в 10,3 килограмма повредили экскаватором и переплавили

В Хабаровском крае старатели артели «Заря» нашли на ручье Заманчивом в Николаевском муниципальном районе самородок золота весом 10,3 килограмма. Его обнаружили, когда бульдозерист разравнивал гале-эфельные отвалы. По весу этот кусок золота стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории региона.

«Найденный самородок — это собственность предприятия, поэтому оно решает, размещать его в государственном фонде драгоценных металлов и камней Российской Федерации или использовать как обычное золото — переплавить. По постановлению правительства страны есть критерии по отнесению самородков к категории уникальных. К ним относят самородки, имеющие необычную форму, а этот — обычный крупный булыжник», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления недропользования краевого министерства природных ресурсов Николай Ищук.

В артели «Заря» сообщили, что самый крупный в Хабаровском крае самородок уже переплавили. По словам сотрудника предприятия, находку повредили — на неё наехал бульдозер, булыжник раскололся, поэтому не уже не представлял ценности ни для фонда драгоценных металлов, ни для продажи.

До этого лидером был кусок драгоценного металла весом 7,5 килограмма, найденный артелью «Восток». Тогда предприятие отдало его в Государственный фонд драгоценных металлов и камней Российской федерации.

Агентство писало, что самородок на месторождении «Иркиндан» обнаружил гидромониторщик Александр Старовойтов. Среди камней, застрявших в ячейках, он заметил блеск большого камня, который оказался огромным плоским куском золота. За эту находку работника наградили памятным знаком артели «Золотой орёл».

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Золото#Самородок#Артель Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика