Регионы Дальнего Востока остались без света из-за короткого замыкания

Posted 1 августа 2017, 23:40
Published 1 августа 2017, 23:40
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Причиной аварии на электросетях Дальнего Востока могло стать короткое замыкание на одной из линий электропередачи. Из-за этого остановились энергоблоки Бурейской и Зейской ГЭС, несколько регионов остались без света.
«Причиной было короткое замыкание на линии 220 киловольт. В условиях ремонтной схемы начали отключаться линии 500 киловольт, станции сбрасывали нагрузку. В итоге у нас в Дальневосточном федеральном округе порядка 1,2 гигаватт было обесточенных потребителей. Сразу же начались работы по восстановлению энергоснабжения, к 17:30 восстановление энергоснабжения по пяти основным магистралям закончено», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.
По его словам, ведомство продолжает выяснять причины, по которым без электроэнергии остались жители Амурской области, Еврейской автономии, Приморского и Хабаровского краёв. Как сообщает ТАСС, в Приморье обесточенными оказались Артём, Уссурийск, Надеждинский район, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. Авария затронула около 500 тысяч человек. Отключения привели к остановке насосных станций и прекращению подачи холодной воды.
Сейчас энергоснабжение во Владивостоке восстановлено. Свет вернулся и в дома жителей Хабаровского края. В регионе без электроэнергии остались около 300 тысяч человек. Также была прекращена поставка электроэнергии в Забайкалье и в Китай.
РИА «Восток-Медиа » писало, что свет в домах пропадал хаотично: то обесточенными оказывался целый жилкомплекс, то пара домов. Связаться с аварийными службами было невозможно — все номера заняты. Социальные сети пестрили сообщениями об отсутствии электричества.
Предварительной причиной отключения считали аварию на одной из ГЭС в Амурской области, однако «РусГидро» свою причастность к произошедшему отрицает. Пресс-служба компании сообщила, что нет оснований предполагать, что оборудование «РусГидро» стало причиной сбоя.
В Минэнерго заявили, что 1 августа в 14:07 по московскому времени действием защит отключились высоковольтные линии 500 киловольт «Бурейская ГЭС – Амурская» и «Бурейская ГЭС – Хабаровская», а также межгосударственная линия «Амурская – Хэйхэ». Обесточенной оказалась линия 220 киловольт «Хабаровская – Волочаевка тяговая и «Хабаровская – Левобережная».
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в условиях ремонта высоковольтной линии «Хабаровская – Хехцир-2» и «Хабаровская – Комсомольская» произошло разделение на две изолированные части. «Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 герц. Работала Автоматическая частотная разгрузка», — говорится в пресс-релизе.
Далее отключались гидроагрегаты на Бурейской ГЭС. Станция снизила нагрузку с 1 400 мегаватт до нуля. На Зейской ГЭС отключился гидрогенератор № 2 мощностью 225 мегаватт. Персонал отключил ещё два гидрогенератора. На Приморской ГРЭС перестал работать энергоблок. Станция снизила рабочую мощность на 210 мегаватт. Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль.