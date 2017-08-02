Регионы Дальнего Востока остались без света из-за короткого замыкания

«Причиной было короткое замыкание на линии 220 киловольт. В условиях ремонтной схемы начали отключаться линии 500 киловольт, станции сбрасывали нагрузку. В итоге у нас в Дальневосточном федеральном округе порядка 1,2 гигаватт было обесточенных потребителей. Сразу же начались работы по восстановлению энергоснабжения, к 17:30 восстановление энергоснабжения по пяти основным магистралям закончено», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.