Власти Приморья опровергли информацию о прорыве дамбы в Уссурийске

Впрочем, за несколько минут до начала мероприятия, посвящённого вопросам ликвидации последствий сильных ливней в Приморье, краевые СМИ и социальные сети были переполнены предполагаемыми «доказательствами» прорыва дамбы на Кугукинском водохранилище – вблизи города Уссурийска. Очевидцы в Интернете сообщали не только о вероятном прорыве, но и о «выдвижении к месту катастрофы военной техники».