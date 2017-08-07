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Posted 7 августа 2017, 05:27

Published 7 августа 2017, 05:27

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Власти Приморья опровергли информацию о прорыве дамбы в Уссурийске

7 августа 2017, 05:27
Сюжет
Происшествие
Специалисты не прогнозируют угрозу от Кугукинской дамбы в обозримом будущем

Сегодня на оперативной пресс-конференции вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров опроверг версию с прорывом Кугукинской дамбы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Впрочем, за несколько минут до начала мероприятия, посвящённого вопросам ликвидации последствий сильных ливней в Приморье, краевые СМИ и социальные сети были переполнены предполагаемыми «доказательствами» прорыва дамбы на Кугукинском водохранилище – вблизи города Уссурийска. Очевидцы в Интернете сообщали не только о вероятном прорыве, но и о «выдвижении к месту катастрофы военной техники».

Однако комментарии очевидцев даже на момент публикации противоречили друг другу: «Вода идёт по верху дамбы»; «Не пугайте людей, просто перелилось через край»; «7 машин со спецтехникой уже едут туда», - примеры разнообразия отзывов «свидетелей».

«В настоящее время специалисты угрозу прорыва дамбы не прогнозируют, даже несмотря на сильные последствия стихии по всему Уссурийскому городскому округу», - разъяснил корреспонденту «Восток-Медиа» вице-губернатор Приморского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров.

#Новости#Происшествие#Ливень#Тайфун
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