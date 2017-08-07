Власти Приморья опровергли информацию о прорыве дамбы в Уссурийске

Posted 7 августа 2017, 05:27
Published 7 августа 2017, 05:27
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Сегодня на оперативной пресс-конференции вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров опроверг версию с прорывом Кугукинской дамбы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Впрочем, за несколько минут до начала мероприятия, посвящённого вопросам ликвидации последствий сильных ливней в Приморье, краевые СМИ и социальные сети были переполнены предполагаемыми «доказательствами» прорыва дамбы на Кугукинском водохранилище – вблизи города Уссурийска. Очевидцы в Интернете сообщали не только о вероятном прорыве, но и о «выдвижении к месту катастрофы военной техники».
Однако комментарии очевидцев даже на момент публикации противоречили друг другу: «Вода идёт по верху дамбы»; «Не пугайте людей, просто перелилось через край»; «7 машин со спецтехникой уже едут туда», - примеры разнообразия отзывов «свидетелей».
«В настоящее время специалисты угрозу прорыва дамбы не прогнозируют, даже несмотря на сильные последствия стихии по всему Уссурийскому городскому округу», - разъяснил корреспонденту «Восток-Медиа» вице-губернатор Приморского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров.