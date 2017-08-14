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Posted 14 августа 2017, 07:54

Published 14 августа 2017, 07:54

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Электронные визы заработают в Приморье, на Камчатке и в Сахалинской области

14 августа 2017, 07:54
Сюжет
Восточный экономический форум
Ещё 9 пунктов пропуска распахнут двери иностранцам в следующем году

Менее чем через полгода по электронной визе можно будет въехать в Россию сразу через три дальневосточных региона: кроме Приморья, к этому списку добавились Сахалинская область и Камчатский край. С 1 января 2018-го сразу 11 пунктов пропуска начнут работать по упрощённому визовому режиму, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Ранее агентство писало о том, что с 1 августа на территории Приморья начали функционировать пункты пропуска упрощённого въездного режима. Только за первые сутки документ оформили через Интернет около сотни зарубежных гостей из Алжира, Кувейта, Туниса и стран АТР. В настоящее время новая схема предусматривает два пункта пропуска, и оба – во Владивостоке. Одни из пропускных «ворот» - морские, вторые находятся в аэропорту Кневичи.

К началу следующего года ещё 9 пунктов пропуска распахнут двери для желающих попасть на территорию Российской Федерации по электронной визе.

«Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно по мере оснащения пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами. Сейчас по электронной визе в Приморье можно приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через международный аэропорт Кневичи. Со следующего года планируется ввести дополнительные пункты пропуска. Также по электронной визе можно будет посетить Камчатку и Сахалинскую область», – отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Владивосток#Восточный экономический форум#ВЭФ-2017#Сахалин#Камчатка
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