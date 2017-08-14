Электронные визы заработают в Приморье, на Камчатке и в Сахалинской области

Ранее агентство писало о том, что с 1 августа на территории Приморья начали функционировать пункты пропуска упрощённого въездного режима. Только за первые сутки документ оформили через Интернет около сотни зарубежных гостей из Алжира, Кувейта, Туниса и стран АТР. В настоящее время новая схема предусматривает два пункта пропуска, и оба – во Владивостоке. Одни из пропускных «ворот» - морские, вторые находятся в аэропорту Кневичи.