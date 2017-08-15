Стало известно, где на самом деле находится Виктор Черепков

Posted 14 августа 2017, 23:39
Published 14 августа 2017, 23:39
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Друг экс-мэра Владивостока, заслуженный артист России Юлиан Васин опроверг версию о том, что Виктор Черепков попал в отделение психиатрии Центральной клинической больницы в Москве. По словам Юлиана, на самом деле его друг сейчас находится в отделении паллиативной помощи. Также певец общался с родным братом политика, и он раскрыл подробности «заточения» 75-летнего Черепкова в стенах ЦКБ. После этого друзья Черепкова обратились не только в управление делами президента страны, но и в совет по правам человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ранее агентство писало, что бывший мэр и почётный гражданин Владивостока Виктор Черепков попал в лечебное учреждение и удерживается там против своей воли. Однако до настоящего времени не было точной информации о том, в каком именно отделении и по какой причине. По неофициальным данным - в психиатрическом отделении, да ещё и по причине отказа от лечения онкологического заболевания.
Ещё до появления этой информации в СМИ певец и друг Черепкова сделал запись в социальных сетях, а также отправил открытое письмо в управление делами президента с просьбой разобраться в ситуации. По словам заслуженного артиста России, сам он является близким другом и товарищем политика, известного в Приморье и далеко за его пределами.
В ходе переписки с корреспондентом «Восток-Медиа» Юлиан рассказал, что с Виктором Ивановичем его связывают весьма нетривиальные отношения: артист утверждает, что однажды «уже умирал за него». На выборах Юлиана, по его словам, отравили, и он пережил клиническую смерть. С тех пор он и дружит с почётным гражданином Владивостока. Также Юлиан Васин прояснил подробности пребывания Черепкова в ЦКБ.
«Я говорил с его родным братом, Сергеем Ивановичем. Он просит помощи, сын удерживает насильно отца в ЦКБ в отделении паллиативной медицины (это фактически хоспис), отнял телефон у Черепкова, и единственный человек, у которого полная монополия на выдачу разрешений пропусков и допуска к Виктору Ивановичу, - это сын. Я обратился с письмом в управление делами и в совет по правам человека при президенте. В ответ - тишина. Родной брат Виктора Ивановича убеждён, что это сговор непонятных сил с сыном и врачами», - рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» заслуженный артист России.