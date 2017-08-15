Стало известно, где на самом деле находится Виктор Черепков

«Я говорил с его родным братом, Сергеем Ивановичем. Он просит помощи, сын удерживает насильно отца в ЦКБ в отделении паллиативной медицины (это фактически хоспис), отнял телефон у Черепкова, и единственный человек, у которого полная монополия на выдачу разрешений пропусков и допуска к Виктору Ивановичу, - это сын. Я обратился с письмом в управление делами и в совет по правам человека при президенте. В ответ - тишина. Родной брат Виктора Ивановича убеждён, что это сговор непонятных сил с сыном и врачами», - рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» заслуженный артист России.