Приморцам предоставили помощника для похода в загс и получения пособий

«Это услуги загса, включая регистрацию рождения, регистрацию брака и его расторжения; социальные сервисы, а именно – назначение и выплата пособия на ребёнка, поддержка многодетных семей. Здесь же – услуги в сфере образования и другие. Посетитель найдёт на сайте все сведения, например, сроки предоставления услуги, необходимые документы, где и каким образом получить результат. Для удобства выбора все региональные услуги разбиты по тематическим блокам: семья, труд и занятость, бизнес и другие», – рассказал Илья Красильников.