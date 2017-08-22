Приморцам предоставили помощника для похода в загс и получения пособий

Posted 22 августа 2017, 07:14
Published 22 августа 2017, 07:14
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Департамент информатизации Приморского края презентовал специальный сайт «Помощник». Сервис призван доступным языком рассказать заявителям, как получить государственную услугу на Едином портале gosuslugi.ru.
Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, на сайте «Помощник» все желающие могут найти исчерпывающую информацию о том, что нужно сделать, чтобы получить государственную услугу в режиме онлайн. Также можно воспользоваться другими ведомственными сервисами дистанционно.
«На сайте собрана информация, разъясняющая, как получать услуги на Едином портале. Также с данного ресурса можно перейти непосредственно к выбранной услуге», – уточнил директор департамента Илья Красильников.
На сегодняшний день на сайте можно найти инструкции к 21 региональной услуге.
«Это услуги загса, включая регистрацию рождения, регистрацию брака и его расторжения; социальные сервисы, а именно – назначение и выплата пособия на ребёнка, поддержка многодетных семей. Здесь же – услуги в сфере образования и другие. Посетитель найдёт на сайте все сведения, например, сроки предоставления услуги, необходимые документы, где и каким образом получить результат. Для удобства выбора все региональные услуги разбиты по тематическим блокам: семья, труд и занятость, бизнес и другие», – рассказал Илья Красильников.
Работа по наполнению сайта «Помощник» и расширению его функционала продолжается. В ближайшее время на нём появится информация ещё о 30 региональных услугах.