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Posted 22 августа 2017, 07:14

Published 22 августа 2017, 07:14

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Приморцам предоставили помощника для похода в загс и получения пособий

22 августа 2017, 07:14
Новый сайт поможет разобраться в хитросплетениях портала госуслуг

Департамент информатизации Приморского края презентовал специальный сайт «Помощник». Сервис призван доступным языком рассказать заявителям, как получить государственную услугу на Едином портале gosuslugi.ru.

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, на сайте «Помощник» все желающие могут найти исчерпывающую информацию о том, что нужно сделать, чтобы получить государственную услугу в режиме онлайн. Также можно воспользоваться другими ведомственными сервисами дистанционно.

«На сайте собрана информация, разъясняющая, как получать услуги на Едином портале. Также с данного ресурса можно перейти непосредственно к выбранной услуге», – уточнил директор департамента Илья Красильников.

На сегодняшний день на сайте можно найти инструкции к 21 региональной услуге.

«Это услуги загса, включая регистрацию рождения, регистрацию брака и его расторжения; социальные сервисы, а именно – назначение и выплата пособия на ребёнка, поддержка многодетных семей. Здесь же – услуги в сфере образования и другие. Посетитель найдёт на сайте все сведения, например, сроки предоставления услуги, необходимые документы, где и каким образом получить результат. Для удобства выбора все региональные услуги разбиты по тематическим блокам: семья, труд и занятость, бизнес и другие», – рассказал Илья Красильников.

Работа по наполнению сайта «Помощник» и расширению его функционала продолжается. В ближайшее время на нём появится информация ещё о 30 региональных услугах.

Сайт-«помощник» можно найти по ссылке.

#Новости#Общество#Портал госуслуг РТ#МФЦ
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