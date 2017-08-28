Миклушевский раскритиковал ситуацию с выплатами пострадавшим от стихии

В контексте обсуждаемой проблемы глава региона высказался решительно: «У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины, кто из них обратился в суд, нужна ли им какая-то помощь. Многие в судах не бывали, не знают, что там говорить. Помочь им – ваша задача. Вы не просто собирайте данные, а руководите процессом, пока в этом направлении я этого не вижу».