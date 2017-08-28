В Хабаровский край завезли новую партию «Доступной рыбы»

«Благодаря социальному проекту через торговые сети края реализуется кета и горбуша напрямую, без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы цена для населения была приемлемой. Для участия в проекте только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заявились 12 торговых сетей. Они ждут от рыбопереработчиков новых поставок — этого требуют жители», — отметил председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.