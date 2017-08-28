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Posted 28 августа 2017, 05:43

Published 28 августа 2017, 05:43

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Хабаровский край завезли новую партию «Доступной рыбы»

28 августа 2017, 05:43
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Летний улов лосося уже доставили в торговые точки дальневосточной столицы

В регионе продолжается реализация социального проекта «Доступная рыба». В рамках программы очередную крупную партию летних лососей по сниженной цене доставили в магазины Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рыбу привезли из Николаевского района. Жители Хабаровска уже могут приобрести горбушу в торговом центре «НК-Сити», туда завезли полтонны продукции летнего улова. Ещё пять тонн кеты и горбуши поступило в сеть гипермаркетов «Три кота» поступило. За один килограмм лососёвых жители заплатят порядка 130 рублей.

«Благодаря социальному проекту через торговые сети края реализуется кета и горбуша напрямую, без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы цена для населения была приемлемой. Для участия в проекте только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заявились 12 торговых сетей. Они ждут от рыбопереработчиков новых поставок — этого требуют жители», — отметил председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Проект «Доступная рыба» уже третий год реализуется в регионе. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края — особенно ветеранов, пенсионеров и других социальных категорий людей с небольшим достатком.

Кроме краевой столицы, продукцию по доступной цене продают в Охотском и Николаевском районах. Также к участию в проекте заявились Ванинский, Советско-Гаванский, Хабаровский, Вяземский, Амурский и Тугуро-Чумиканский районы.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Восток-Медиа FISH#Хабаровск#Рыба лососевых видов#Доступная рыба
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