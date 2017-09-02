vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2017, 03:14

Published 2 сентября 2017, 03:14

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Функции по оформлению земельных участков доступны на портале госуслуг

2 сентября 2017, 03:14
Сюжет
Госуслуги
Тем не менее, некоторые услуги требуют личного присутствия заявителей

На сегодняшний день один из самых востребованных сервисов Единого государственного портала являются услуги, которые предоставляет департамент земельных и имущественных отношений Приморья. Это связано не только с получением «дальневосточного гектара», но и с другими услугами по оформлению земельных участков на территории края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На портале gosulugi.ru представлен десяток услуг, которые можно совершить как в режиме онлайн, так и лично. В число электронных сервисов входят те, что не требуют присутствия заявителя. В их числе - предоставление информации, содержащейся в реестре собственности Приморского края. Таким же образом можно получить копию архивных документов. Однако чтобы получить какие-либо документы необходимо подавать заявление в департамент самостоятельно. Это можно сделать по почте, через законного представителя или с помощью МФЦ.

Стоит отметить, что наиболее популярной услугой департамента является оформление ДВ гектара. На данный момент число «гектарщиков» перевалило за сотню тысяч. Закон о выдаче земельных участков интересует не только дальневосточников, но и жителей других субъектов России.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», жители края могут оформить заготовку древесины для собственных нужд с помощью Единого государственного портала. Эта услуга в режиме онлайн стала доступна с начала 2017 года. На сегодняшний день больше 10 тысяч приморцев подали заявления на оформление лесосек.

#Новости#Общество#Дальневосточный гектар#Госуслуги#Земельный участок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика