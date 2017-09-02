Функции по оформлению земельных участков доступны на портале госуслуг

На портале gosulugi.ru представлен десяток услуг, которые можно совершить как в режиме онлайн, так и лично. В число электронных сервисов входят те, что не требуют присутствия заявителя. В их числе - предоставление информации, содержащейся в реестре собственности Приморского края. Таким же образом можно получить копию архивных документов. Однако чтобы получить какие-либо документы необходимо подавать заявление в департамент самостоятельно. Это можно сделать по почте, через законного представителя или с помощью МФЦ.