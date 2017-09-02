Функции по оформлению земельных участков доступны на портале госуслуг

Posted 2 сентября 2017, 03:14
Published 2 сентября 2017, 03:14
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
На сегодняшний день один из самых востребованных сервисов Единого государственного портала являются услуги, которые предоставляет департамент земельных и имущественных отношений Приморья. Это связано не только с получением «дальневосточного гектара», но и с другими услугами по оформлению земельных участков на территории края, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На портале gosulugi.ru представлен десяток услуг, которые можно совершить как в режиме онлайн, так и лично. В число электронных сервисов входят те, что не требуют присутствия заявителя. В их числе - предоставление информации, содержащейся в реестре собственности Приморского края. Таким же образом можно получить копию архивных документов. Однако чтобы получить какие-либо документы необходимо подавать заявление в департамент самостоятельно. Это можно сделать по почте, через законного представителя или с помощью МФЦ.
Стоит отметить, что наиболее популярной услугой департамента является оформление ДВ гектара. На данный момент число «гектарщиков» перевалило за сотню тысяч. Закон о выдаче земельных участков интересует не только дальневосточников, но и жителей других субъектов России.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», жители края могут оформить заготовку древесины для собственных нужд с помощью Единого государственного портала. Эта услуга в режиме онлайн стала доступна с начала 2017 года. На сегодняшний день больше 10 тысяч приморцев подали заявления на оформление лесосек.