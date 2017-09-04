Александр Ролик поблагодарил депутатов за помощь подтопленцам

Posted 4 сентября 2017, 04:28
Published 4 сентября 2017, 04:28
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик оказался в числе тех 36 депутатов, которые сегодня проголосовали за пополнение резервного фонда на 300 миллионов рублей и выплаты пострадавшим от наводнения. В разговоре с журналистами Ролик подчеркнул, что принятые изменения дадут возможность завершить выплаты всем тем гражданам, которые в них нуждаются. Это – более 14 тысяч человек, у которых пострадали дома, подсобные хозяйства и так далее.
На самом заседании после обмена мнениями спикер подчеркнул: «Я действительно считаю, что данный законопроект надо поддержать. Тем более что большая часть выплат уже осуществлена администрацией Приморского края, и мы должны всё это закрепить законом. В то же время я хотел бы отметить, что наши депутаты активно включились в помощь гражданам в период этой чрезвычайной ситуации – собирали гуманитарную помощь, уточняли списки пострадавших. И я хотел бы поблагодарить всех депутатов, которые откликнулись на эту беду, приняли участие в мероприятиях по ликвидации последствий ЧС. Думаю, и дальше в этом направлении будем работать».
Прокомментировала ситуацию и находящая сейчас в Приморье сенатор от краевого парламента Людмила Талабаева. «На самом деле, это очень важный вопрос, - сказала она представителям СМИ. - К сожалению, второй год Приморью не везёт с наводнениями, и наши люди попадают под это стихийное бедствие, теряют имущество, дома, и им, конечно, нужно помогать. Я не говорю о том, что страдает вся инфраструктура: разрушаются мосты и дороги, нужно ремонтировать школы, нужно всё восстанавливать. Поэтому очень хорошо, что сегодня в бюджете Приморского края найдены эти деньги: 300 миллионов – это сумма немалая, и очень хорошо, что эти деньги не урезают никакие другие направления в бюджете».