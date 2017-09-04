Александр Ролик поблагодарил депутатов за помощь подтопленцам

Прокомментировала ситуацию и находящая сейчас в Приморье сенатор от краевого парламента Людмила Талабаева. «На самом деле, это очень важный вопрос, - сказала она представителям СМИ. - К сожалению, второй год Приморью не везёт с наводнениями, и наши люди попадают под это стихийное бедствие, теряют имущество, дома, и им, конечно, нужно помогать. Я не говорю о том, что страдает вся инфраструктура: разрушаются мосты и дороги, нужно ремонтировать школы, нужно всё восстанавливать. Поэтому очень хорошо, что сегодня в бюджете Приморского края найдены эти деньги: 300 миллионов – это сумма немалая, и очень хорошо, что эти деньги не урезают никакие другие направления в бюджете».