vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2017, 07:21

Published 20 сентября 2017, 07:21

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Хабаровские чиновники не разрешили возводить «Грани» вблизи храма

20 сентября 2017, 07:21
Сюжет
Строительство
Сейчас застройщик, которого невзлюбила епархия, оспаривает решение властей в суде

Администрация дальневосточной столицы отказала в выдаче разрешения застройщику на возведение жилого комплекса «Грани». Каскад многоэтажек «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» планировало создать на переулке Тургенева недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Управление по охране культурного наследия считает невозможным строительство на этом участке никаких объектов. Аргументируют это тем, что есть 490-е постановление правительства, в котором этот земельный участок входит в зону охраняемого городского ландшафта, на котором якобы запрещено строительство. Хотя запрета в постановлении нет, есть только определённые ограничения строительства и требования не закрывать видовые точки восприятия городских панорам. Эти условия мы соблюли, поэтому удивлены, что нам не выдали разрешение на строительство. Сейчас оспариваем это в суде», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор компании «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» Константин Юрченко.

Начать возведение «Граней» застройщик планировал ещё в феврале этого года. С зимы на своём участке начал подготавливать площадку: снёс четыре барака, по выданному разрешению спилил деревья. Завёз вагончики и бытовки для рабочих, сделал площадки и дороги.

Шумиху вокруг будущей стройки в августе этого года подняла Хабаровская епархия. Священнослужители на своём сайте разместили информацию о том, что не хотят видеть рядом с кафедральным собором многоэтажку. По их мнению, подобный объект нанесёт непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности региона — храм и площадь Славы.

«Как сообщают юристы нашей компании, управление по охране культурного наследия в суде регулярно сводит все свои доводы к тому, что рядом есть храм, который нужно охранять. А он не является памятником, объектом культурного наследия», — отметил Константин Юрченко.

Свою оценку решению городской администрации сейчас даёт краевая прокуратура. Заседание суда состоится уже 5 октября. По словам директора строительной компании, ни правоохранители, ни суд свои позиции пока не озвучили и заслушивают только представителей управления государственной охраны объектов культурного наследия Хабаровского края. Застройщику уже удалось доказать, что на участке нет и не было ценного озеленения.

«Для меня не важно, как мотивировали отказ, важнее получить правовую оценку такого решения. По моему мнению, это совершенно незаконно, поэтому и пытаюсь отстоять свои права в суде. Трактовка каждой стороны постановления индивидуальна. К сожалению, оно старое — 1998 года. После этого меняли нормативные документы, но не редактировали само постановление. Формулировки обтекаемые, неконкретные и больше напоминают научный труд. Поэтому только суд определит как правило трактовать», — прокомментировал Константин Юрченко.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Строительство#Хабаровская епархия#ЖК "Грани"
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика