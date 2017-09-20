Хабаровские чиновники не разрешили возводить «Грани» вблизи храма

«Управление по охране культурного наследия считает невозможным строительство на этом участке никаких объектов. Аргументируют это тем, что есть 490-е постановление правительства, в котором этот земельный участок входит в зону охраняемого городского ландшафта, на котором якобы запрещено строительство. Хотя запрета в постановлении нет, есть только определённые ограничения строительства и требования не закрывать видовые точки восприятия городских панорам. Эти условия мы соблюли, поэтому удивлены, что нам не выдали разрешение на строительство. Сейчас оспариваем это в суде», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор компании «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» Константин Юрченко.