Потепление пришло в Хабаровский край ненадолго

Долгожданное повышение температур обещают синоптики в пятницу, 6 октября. В дальневосточной столице столбик термометра должен достичь 17 градусов днём: на фоне последних недель это можно назвать очень комфортным положением дел. Потеплеет и в районах Хабаровского края: на севере, впрочем, речь идёт о тех показателях, когда главным признаком повышения температуры на улице выступает мокрый снег. Не стихает ветер — это, пожалуй, способно свести на нет все старания осеннего солнца. Которых, в свою очередь, хватит от силы на несколько дней.