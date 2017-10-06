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Posted 5 октября 2017, 22:20

Published 5 октября 2017, 22:20

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Потепление пришло в Хабаровский край ненадолго

5 октября 2017, 22:20
Сюжет
Погода
В некоторых районах компанию ему составит мокрый снег

Долгожданное повышение температур обещают синоптики в пятницу, 6 октября. В дальневосточной столице столбик термометра должен достичь 17 градусов днём: на фоне последних недель это можно назвать очень комфортным положением дел. Потеплеет и в районах Хабаровского края: на севере, впрочем, речь идёт о тех показателях, когда главным признаком повышения температуры на улице выступает мокрый снег. Не стихает ветер — это, пожалуй, способно свести на нет все старания осеннего солнца. Которых, в свою очередь, хватит от силы на несколько дней.

В Хабаровске дневная температура повысится до 15-17 °C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 12-14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 9-11 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 13-15 °С. ВБез осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 3-5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 17-19 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 8-10 °C. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 7-9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 8-10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 18-20 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 9-11 °C. Без существенных осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 13-15 °C. Небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

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