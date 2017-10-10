В думе Владивостока состоялось заседание комитета по бюджету

Posted 10 октября 2017, 09:14
Published 10 октября 2017, 09:14
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Сегодня, 10 октября, члены комитета по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока рассмотрели вопрос, касающийся проекта решения думы города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока № 304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Докладчики и эксперты обосновали причины, по которым бюджетные деньги должны расходоваться эффективно, на благо жителей города и предприятий, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Прошедшее заседание комитета – уже второе в новом составе городской думы. Председатель комитета Владимир Исаков кратко подвёл итоги предыдущего заседания комитета, в частности, сообщил о выявленных контрольно-счётной палатой нарушениях в отношении одного из городских предприятий.
«В ходе прошлого заседания комитета контрольно-счётная палата выявила нарушения в деятельности МУПВ «Некрополь» (предприятие контролирует большую часть рынка ритуальных услуг Владивостока – Прим. ред.), к этому вопросу уже подключилась прокуратура. Ситуация непростая, мы обратились в администрацию города, чтобы было принято управленческое решение», – рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Владимир Исаков.
Кроме того, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам обозначил основные вопросы повестки сегодняшнего заседания: корректировка бюджета и предложения депутатов в законодательную деятельность краевой думы Приморья. Владимир Исаков пояснил, что речь идёт об увеличении общей доходной части городского бюджета, а также направлении части средств на поддержание электрического транспорта, который в последнее время испытывает ряд финансовых проблем.
В ходе заседания комитета основным докладчиком выступила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова. Она проинформировала депутатов по основным пунктам подготовленных изменений в правовой акт «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов».
Также замглавы администрации города отметила увеличение доходной части городского бюджета на 1 миллион 918 тысяч рублей – за счёт субсидий на спортивную деятельность школьных учреждений отдаленных районов Владивостокского городского округа. В том числе ассигнования увеличены по таким пунктам, как создание современной городской среды (более 3 миллионов рублей), жилищный фонд (более 45 миллионов рублей), а также доступная среда и оплата земельного налога.
Отдельным пунктом Наталья Зубова отметила ассигнования на электрический транспорт, а также поддержку муниципального транспортного предприятия ВПОПАТ №1. Благодаря корректировке и перераспределению статей городского бюджета будут погашены долги предприятия электрического общественного транспорта энергетикам.
Как прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, в связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2017 году составят: по доходам - в сумме 12 миллиардов 932 тысячи рублей; по расходам - в сумме 12 миллиардов 932 тысячи рублей.