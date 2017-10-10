В думе Владивостока состоялось заседание комитета по бюджету

Также замглавы администрации города отметила увеличение доходной части городского бюджета на 1 миллион 918 тысяч рублей – за счёт субсидий на спортивную деятельность школьных учреждений отдаленных районов Владивостокского городского округа. В том числе ассигнования увеличены по таким пунктам, как создание современной городской среды (более 3 миллионов рублей), жилищный фонд (более 45 миллионов рублей), а также доступная среда и оплата земельного налога.