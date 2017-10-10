Вторую смену в хабаровских школах ликвидируют к 2035 году

«До 2035 года планируется реконструировать одно учреждение дополнительного образования и один дом культуры, построить три детских школы искусств и художественную школу, один дом творчества. Для создания новых мест в общеобразовательных организациях намечено строительство 12 новых школ, семи пристроек к школам № 63, 30, 32, 11, 23, лицеям «Ступени» и многопрофильному, в планах также построить десяти детских садов», — рассказала и. о. заместителя мэра по социальным вопросам Татьяна Скорик.