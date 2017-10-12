По центру Владивостока носятся эвакуаторы

Posted 12 октября 2017, 04:43
Published 12 октября 2017, 04:43
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
На центральных улицах приморской столицы вновь работают эвакуаторы. Очевидцы сообщили РИА «Восток-Медиа» о только что увезённых на штраф-стоянку машинах Honda Fit и Hyundai Solaris - соответственно на двух эвакуаторах. В момент погрузки хозяева иномарок на помощь своим автомобилям не пришли, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Владивостокские автовладельцы продолжают наступать на «одни и те же грабли», паркуясь под запрещающим знаком на Светланской, 10, возле гостиницы «Версаль». Многие знают, что здесь эвакуация автомобилей не редкость, тем не менее, некоторых автолюбителей печальная перспектива остаться на время без колёс не отталкивает. Стоит отметить, что во Владивостоке действует 10 штраф-площадок.
Ранее на этой неделе РИА «Восток-Медиа» сообщало, что скоро появятся новые знаки перед въездом на Спортивную набережную. Речь идёт об участке перед въездом в зону массового отдыха у дома № 3/строение 2 по улице Батарейной. Специалисты установят в этом месте дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» и 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».