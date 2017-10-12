По центру Владивостока носятся эвакуаторы

Владивостокские автовладельцы продолжают наступать на «одни и те же грабли», паркуясь под запрещающим знаком на Светланской, 10, возле гостиницы «Версаль». Многие знают, что здесь эвакуация автомобилей не редкость, тем не менее, некоторых автолюбителей печальная перспектива остаться на время без колёс не отталкивает. Стоит отметить, что во Владивостоке действует 10 штраф-площадок.