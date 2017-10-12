Власти Приморья уточнили готовность к отопительному сезону

Posted 11 октября 2017, 23:32
Published 11 октября 2017, 23:32
Modified 1 сентября 2022, 03:42
Updated 1 сентября 2022, 03:42
Врио губернатора Андрей Тарасенко провёл совещание по подготовке котельных Приморья к отопительному сезону. 14 тысяч жилых домов постепенно подключают к теплу. Это уже произошло в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах, городах Арсеньев, Большой Камень и Уссурийск.
Заместитель губернатора Александр Юров доложил о готовности к зиме 840 котельных: «Данными мощностями будут отапливаться 1 690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов».
По данным пресс-службы краевой администрации, на особом контроле находятся частные котельные - например, в Находкинском городском округе. Участники совещания обсудили вопрос организации надлежащего теплоснабжения потребителей, присоединённых к таким котельным.
«На сегодняшний день все котельные Находки готовы к началу отопительного сезона. Частные котельные готовились собственными силами и средствами. Все объекты социальной сферы и все многоквартирные дома также готовы к приёму тепла. Отопительный сезон стартует с 15 октября, тепло должно быть подано на объекты соцсферы», – обозначил глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.
Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору держать данный вопрос на личном контроле: «По всем районам, где могут возникнуть сложности с подачей топлива, нужно проехать. Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме».
На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты уже началась в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. Подготовка к зиме проводится в рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.