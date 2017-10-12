Власти Приморья уточнили готовность к отопительному сезону

«На сегодняшний день все котельные Находки готовы к началу отопительного сезона. Частные котельные готовились собственными силами и средствами. Все объекты социальной сферы и все многоквартирные дома также готовы к приёму тепла. Отопительный сезон стартует с 15 октября, тепло должно быть подано на объекты соцсферы», – обозначил глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.