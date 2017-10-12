vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2017, 23:32

Published 11 октября 2017, 23:32

Modified 1 сентября 2022, 03:42

Updated 1 сентября 2022, 03:42

Власти Приморья уточнили готовность к отопительному сезону

11 октября 2017, 23:32
Сюжет
ЖКХ
На особом контроле администрации находятся частные котельные

Врио губернатора Андрей Тарасенко провёл совещание по подготовке котельных Приморья к отопительному сезону. 14 тысяч жилых домов постепенно подключают к теплу. Это уже произошло в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах, городах Арсеньев, Большой Камень и Уссурийск.

Заместитель губернатора Александр Юров доложил о готовности к зиме 840 котельных: «Данными мощностями будут отапливаться 1 690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов».

По данным пресс-службы краевой администрации, на особом контроле находятся частные котельные - например, в Находкинском городском округе. Участники совещания обсудили вопрос организации надлежащего теплоснабжения потребителей, присоединённых к таким котельным.

«На сегодняшний день все котельные Находки готовы к началу отопительного сезона. Частные котельные готовились собственными силами и средствами. Все объекты социальной сферы и все многоквартирные дома также готовы к приёму тепла. Отопительный сезон стартует с 15 октября, тепло должно быть подано на объекты соцсферы», – обозначил глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.

Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору держать данный вопрос на личном контроле: «По всем районам, где могут возникнуть сложности с подачей топлива, нужно проехать. Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме».

На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты уже началась в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. Подготовка к зиме проводится в рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.

#Новости#Общество#Андрей Тарасенко#ЖКХ#Отопительный сезон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика