Сергей Суковатый: хабаровские перевозчики должны зарабатывать

— Хабаровчане постоянно дают оценку, мы следим за этими мнениями. Позиция пассажира здесь очень важна, ведь ещё два-три года назад средний возраст автобуса в городе составлял 15 с половиной лет, многим из них было более 20 лет. Люди писали жалобы, возмущались, что автобусы ходят ржавые и страшные. Сейчас идёт резкое обновление подвижного состава. У нас в городе на линиях работают 54 новых автобуса — это не считая тех восьми, о которых мы говорили. Заключены контракты на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, причём доля муниципалитета в этом объёме очень низка. Мы создали для бизнеса такие условия, что им сегодня выгодно вкладывать деньги и обновлять подвижной состав. Соответственно, это отражается именно на пассажирах. Как человек едет на работу, с каким настроением — так у него и рабочий день сложится. И если вы сядете в чистый автобус, в котором не нахамят, по расписанию привезут и пожелают хорошего дня — всем будет приятно. Приходят положительные отклики, мы благодарны людям. И будем делать всё, чтобы тот «хлам», который ещё есть, убрать с хабаровских дорог.