Приморские эксперты поделились впечатлениями о конгрессе рыбаков

Posted 17 октября 2017, 09:05
Published 17 октября 2017, 09:05
Modified 1 сентября 2022, 07:30
Updated 1 сентября 2022, 07:30
Приморские эксперты рыбной отрасли рассказали о своих впечатлениях от участия в очередном конгрессе рыбаков. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:
«В этом году на конгрессе было особенно много зарубежных участников. Впервые в мероприятии участвовали чрезвычайные полномочные послы двух государств. Они представляли, казалось бы, маленькие страны – Исландию и Норвегию, но любой профессионал рыбной отрасли знает, что именно эти страны входят в число мировых лидеров в рыбном хозяйстве. Поэтому то, что именно эти страны прислали на наш конгресс своих чрезвычайных полномочных послов, говорит о многом. Российский рынок сейчас очень интересен нашим зарубежным партнерам, причём речь идёт не только о сбыте или покупке рыбопродукции, но и продаже технологий. Сейчас наша страна стремится обновить совой рыбодобывающий флот, а исландцы и норвежцы делают очень хорошие рыболовные суда. При этом за рубежом понимают, что мы заинтересованы не покупать суда за границей, а строить их на отечественных верфях с применением импортных технологий. Думаю, что так или иначе мы сможем найти пути к сотрудничеству в этом направлении».
Другой актуальной проблемой, поднятой на конгрессе, по словам Мартынова, стала недостаточная господдержка судостроения и рыбопереработки по перспективным объектам промысла.
«В госпрограмме заложено строительство семнадцати рыбодобывающих судов для промысла иваси. Хотя для расчетного объёма в пятьсот тысяч тонн этой рыбы в год этого явно недостаточно, нужно пятьдесят таких судов. А наука дает нам в перспективе объемы до миллиона тонн. Поэтому в ходе конгресса мы попытались донести до нашего госрегулятора, до Росрыболовства, необходимость пересмотреть планы по господдержке этого направления. Надеюсь, нас услышат».
Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков отметил, что конгресс стал не только официальным мероприятием рыбной отрасли, но и рабочей площадкой, где участники рынка обсуждают и успешно решают практические вопросы:
«В целом конгресс этого года прошёл уверенно и стабильно. За те годы, в течение которых я участвую в этих мероприятиях, я вижу, что актуальные вопросы отрасли, которые обсуждали несколько лет назад, успешно решены. И это произошло, в том числе, благодаря работе конгресса рыбаков. Мероприятие доказало свою большую практическую пользу для рыбной отрасли».