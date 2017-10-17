Приморские эксперты поделились впечатлениями о конгрессе рыбаков

«В этом году на конгрессе было особенно много зарубежных участников. Впервые в мероприятии участвовали чрезвычайные полномочные послы двух государств. Они представляли, казалось бы, маленькие страны – Исландию и Норвегию, но любой профессионал рыбной отрасли знает, что именно эти страны входят в число мировых лидеров в рыбном хозяйстве. Поэтому то, что именно эти страны прислали на наш конгресс своих чрезвычайных полномочных послов, говорит о многом. Российский рынок сейчас очень интересен нашим зарубежным партнерам, причём речь идёт не только о сбыте или покупке рыбопродукции, но и продаже технологий. Сейчас наша страна стремится обновить совой рыбодобывающий флот, а исландцы и норвежцы делают очень хорошие рыболовные суда. При этом за рубежом понимают, что мы заинтересованы не покупать суда за границей, а строить их на отечественных верфях с применением импортных технологий. Думаю, что так или иначе мы сможем найти пути к сотрудничеству в этом направлении».