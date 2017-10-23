Приморский театр кукол продолжает радовать юного зрителя любимыми сказками

«К новому году юных зрителей ждёт премьера сказки «Солнышко и снежные человечки». Это особенный спектакль, потому что он уже дважды был в репертуаре нашего театра в разные годы. В этот раз мы делаем новую версию этой замечательной сказки, которую ставит режиссёр Вадим Перфилов. Наши Приморские ребятишки увидят её на новогодних каникулах. Кроме того, перед началом спектакля на каникулах мы будем показывать ёлочные представления, которые называются «Про дружка и петушка, и подарки из мешка» или «Клоуны у ёлки». Это весёлые представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами и, конечно же, с куклой Собакой – символом нового 2018 года», - поделился Виктор Бусаренко.