Приморский театр кукол продолжает радовать юного зрителя любимыми сказками

Posted 23 октября 2017, 03:51
Published 23 октября 2017, 03:51
Modified 1 сентября 2022, 07:31
Updated 1 сентября 2022, 07:31
В Приморском краевом театре кукол состоялась очередная постановка поучительной сказки драматурга Марии Лукашкиной «Мышка-хвастунишка» для детей от трёх лет. Постановка появилась в репертуаре театра в 2015 году и очень полюбилась детям. К слову, театральный сезон этого года стартовал с еще одной детской пьесы Марии Лукашкиной «Как научить умываться котёнка», сообщает РИА «Восток-Медиа».
До конца октября на большой сцене театра юные зрители увидят такие сказки как «Терем-Теремок» и «Приключения колобка», а на малой сцене пройдут постановки «Дюймовочка», «Аистёнок и пугало» и «Сказка о рыбаке и рыбке». В ноябре график спектаклей также будет весьма плотный. Как рассказал художественный руководитель театра кукол, заслуженный деятель искусств России Виктор Бусаренко, на данный момент коллектив театра готовит для своих гостей особенную новогоднюю постановку.
«К новому году юных зрителей ждёт премьера сказки «Солнышко и снежные человечки». Это особенный спектакль, потому что он уже дважды был в репертуаре нашего театра в разные годы. В этот раз мы делаем новую версию этой замечательной сказки, которую ставит режиссёр Вадим Перфилов. Наши Приморские ребятишки увидят её на новогодних каникулах. Кроме того, перед началом спектакля на каникулах мы будем показывать ёлочные представления, которые называются «Про дружка и петушка, и подарки из мешка» или «Клоуны у ёлки». Это весёлые представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами и, конечно же, с куклой Собакой – символом нового 2018 года», - поделился Виктор Бусаренко.