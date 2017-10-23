В Комсомольске определят лучший любительский театр Дальнего Востока

Оценивать работы будет заслуженная артистка России Татьяна Уфимцева, которая приехала на конкурс из Москвы. Режиссёр, актриса театра, драматург и киносценарист семь лет своей творческой карьеры провела в Камчатском театре драмы и комедии и знакома с дальневосточной культурой.