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Posted 23 октября 2017, 06:58

Published 23 октября 2017, 06:58

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Комсомольске определят лучший любительский театр Дальнего Востока

23 октября 2017, 06:58
Оценивать будет эксперт из Москвы

В Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре сегодня, 23 октября, началась борьба между любительскими коллективами из трёх регионов ДФО. На фестивале «Дальневосточный бенефис», который имеет статус всероссийского, определят самых выдающихся режиссёров и актёров.

Оценивать работы будет заслуженная артистка России Татьяна Уфимцева, которая приехала на конкурс из Москвы. Режиссёр, актриса театра, драматург и киносценарист семь лет своей творческой карьеры провела в Камчатском театре драмы и комедии и знакома с дальневосточной культурой.

Зрители и жюри увидят спектакли всех жанров по произведениям русских и зарубежных авторов. Кроме того, участники представят экспериментальные постановки. На конкурс приедут взрослые и молодёжные организации из Хабаровска, Комсомольска, Советской Гавани, Амурска, Благовещенска, Вилюйска и Лучегорска. Вход на конкурсные просмотры спектаклей свободный.

#Новости#Хабаровский край#Культура#Хабаровск#Театр
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