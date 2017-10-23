В Комсомольске определят лучший любительский театр Дальнего Востока

Posted 23 октября 2017, 06:58
Published 23 октября 2017, 06:58
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре сегодня, 23 октября, началась борьба между любительскими коллективами из трёх регионов ДФО. На фестивале «Дальневосточный бенефис», который имеет статус всероссийского, определят самых выдающихся режиссёров и актёров.
Оценивать работы будет заслуженная артистка России Татьяна Уфимцева, которая приехала на конкурс из Москвы. Режиссёр, актриса театра, драматург и киносценарист семь лет своей творческой карьеры провела в Камчатском театре драмы и комедии и знакома с дальневосточной культурой.
Зрители и жюри увидят спектакли всех жанров по произведениям русских и зарубежных авторов. Кроме того, участники представят экспериментальные постановки. На конкурс приедут взрослые и молодёжные организации из Хабаровска, Комсомольска, Советской Гавани, Амурска, Благовещенска, Вилюйска и Лучегорска. Вход на конкурсные просмотры спектаклей свободный.