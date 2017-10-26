Приморцам предложили помолиться о храме на главной площади Владивостока

Кроме того, приморцы могут стать настоящими храмостроителями Преображенского собора. Для этого они должны приобрести именной кирпич в иконной лавке, оставить пожертвование на строительство собора в одной из иконных лавок приходов епархии или во временной Преображенской церкви на центральной площади Владивостока или отправить пожертвование банковским переводом.