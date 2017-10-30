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Posted 30 октября 2017, 13:33

Published 30 октября 2017, 13:33

Modified 1 сентября 2022, 07:33

Updated 1 сентября 2022, 07:33

В Москве в ближайшее время ожидается ураган

30 октября 2017, 13:33
Во вторник на Москву обрушится ураган «Гервард», который надвигается на город из Европы.

Столицу России накроют ливни и сильный ветер с Севера. Об этом пишет портал utro.ru.

По прогнозам синоптиков в понедельник в Москве будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Во вторник начнется сильный дождь. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Температура на улице будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

За первые два дня наступившей недели на Москву выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. Столица встанет в автомобильных пробках. Атмосферное давление понизится до 719 миллиметров ртутного столба.

#Новости#Общество#Россия
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