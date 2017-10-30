В Москве в ближайшее время ожидается ураган

По прогнозам синоптиков в понедельник в Москве будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Во вторник начнется сильный дождь. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Температура на улице будет варьироваться от 0 до +5 градусов.