В Москве в ближайшее время ожидается ураган

Posted 30 октября 2017, 13:33
Published 30 октября 2017, 13:33
Modified 1 сентября 2022, 07:33
Updated 1 сентября 2022, 07:33
По прогнозам синоптиков в понедельник в Москве будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Во вторник начнется сильный дождь. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Температура на улице будет варьироваться от 0 до +5 градусов.
За первые два дня наступившей недели на Москву выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. Столица встанет в автомобильных пробках. Атмосферное давление понизится до 719 миллиметров ртутного столба.