Новые истребители отправились с Дальнего Востока к месту службы

Изготовленные и ныне переданные в войска по программе 2017 года истребители Су-35С построены КнААЗ по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году. Ранее АО "Компания "Сухой" успешно реализовало первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все эти 48 самолетов были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года.