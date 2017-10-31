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Posted 31 октября 2017, 05:11

Published 31 октября 2017, 05:11

Modified 16 августа 2022, 19:44

Updated 16 августа 2022, 19:44

Новые истребители отправились с Дальнего Востока к месту службы

31 октября 2017, 05:11
Авиация Западного военного округа получила пополнение

Шесть истребителей Су-35С новой постройки, изготовленные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом, отправились 30 октября к месту службы в Западный военный округ. Об этом сообщает ИА «Восток-Медиа» со ссылкой материалы из социальных сетей.

По неофициальной информации, самолеты пополнят 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Эта часть, на вооружении которой состоят самолеты Су-27 разных модификаций, уже получила в 2016 году 10 истребителей Су-35С, причем четыре из них прямо с завода последовали в состав российской авиационной группировки в Сирии.

Изготовленные и ныне переданные в войска по программе 2017 года истребители Су-35С построены КнААЗ по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году. Ранее АО "Компания "Сухой" успешно реализовало первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все эти 48 самолетов были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года.

Кроме того, в настоящее время реализуются два экспортных контракта на поставку самолетов Су-35С в Китай (24 единицы) и Индонезию (11 единиц).

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