Новые истребители отправились с Дальнего Востока к месту службы

Posted 31 октября 2017, 05:11
Published 31 октября 2017, 05:11
Modified 16 августа 2022, 19:44
Updated 16 августа 2022, 19:44
Шесть истребителей Су-35С новой постройки, изготовленные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом, отправились 30 октября к месту службы в Западный военный округ. Об этом сообщает ИА «Восток-Медиа» со ссылкой материалы из социальных сетей.
По неофициальной информации, самолеты пополнят 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Эта часть, на вооружении которой состоят самолеты Су-27 разных модификаций, уже получила в 2016 году 10 истребителей Су-35С, причем четыре из них прямо с завода последовали в состав российской авиационной группировки в Сирии.
Изготовленные и ныне переданные в войска по программе 2017 года истребители Су-35С построены КнААЗ по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году. Ранее АО "Компания "Сухой" успешно реализовало первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все эти 48 самолетов были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года.
Кроме того, в настоящее время реализуются два экспортных контракта на поставку самолетов Су-35С в Китай (24 единицы) и Индонезию (11 единиц).