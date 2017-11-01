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Posted 1 ноября 2017, 05:36

Published 1 ноября 2017, 05:36

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Стало известно, когда приморцы начнут летать со стюардессами в бикини

1 ноября 2017, 05:36
Известный лоукостер подтвердил свои намерения о запуске прямого авиарейса во Вьетнам

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг в первой половине следующего года. В администрации региона уже прошло совещание по вопросам, связанным с открытием новой международной авиалинии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, что авиакомпания VietJet Air заинтересована в запуске прямого авиарейса из Вьетнама в Приморье, стало известно ещё весной этого года во время официального визита делегации регионов Дальнего Востока в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

Спустя полгода VietJet Air подтвердила свои намерения и прибыла в Приморье для того, чтобы на месте изучить туристский рынок и проработать все вопросы, связанные с организацией нового маршрута.

«Наша компания основана в 2007 году. Свои первые рейсы мы выполняли, имея всего два самолета. Сейчас наш авиапарк насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Кроме того, мы заключили договор на покупку 100 боингов. Сегодня мы летаем в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму и хотим расширяться дальше за счет включения России в карту полетов», – рассказал представитель VietJet Air До Бинх.

По его словам, в будущем компания рассчитывает соединить Вьетнам с несколькими российскими городами, но пока в планах иностранцев – только открытие прямого авиасообщения с Владивостоком.

Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков заверил иностранных коллег в готовности приморских органов власти и местного турсообщества к сотрудничеству. По его мнению, первое время рейс будет востребован в большей степени у российских путешественников. Однако представитель краевой администрации надеемся, что регулярная авиалиния станет дополнительным импульсом и для развития въездного направления из Вьетнама.

Первый полёт по новому маршруту VietJet Air намерена совершить уже в первой половине следующего года. Сначала компания будет выполнять по два рейса в неделю, затем, в зависимости от востребованности, количество полётов может увеличиться.

Константин Шестаков предложил коллегам приурочить запуск к четвертому Тихоокеанскому туристскому форуму, который состоится во Владивостоке с 17 по 20 мая.

Компания VietJet Air работает с 2007 года. Это первая частная авиакомпания Вьетнама, которая позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис компании находится в Хошимине. Свою известность в мире лоукостер получил из-за того, что часть рейсов обслуживается стюардессами, одетыми исключительно в откровенные купальники.

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