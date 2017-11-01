Владивостокцы набросились на чиновников из-за нелепой дорожной разметки

Эта догадка оказалась верной. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, разметку действительно перенесут на несколько метров. Старую «зебру» просто не успели стереть. «Рабочие всё сделали в соответствии с проектом. В ближайшее время знаки и разметку установят в нужном месте. Обновлённый переход будет более безопасным, чем прежде», - пояснили в мэрии. Впрочем, когда наступит это самое «ближайшее время» пока не известно.