Владивостокцы набросились на чиновников из-за нелепой дорожной разметки

Posted 1 ноября 2017, 04:53
Published 1 ноября 2017, 04:53
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Нелепый пешеходный переход во Владивостоке уже несколько дней остаётся своеобразным хитом соцсетей. На деле дорожный курьёз имеет вполне логичное объяснение, сообщает РИА «Восток-Медиа»
Владивостокские дорожные службы оказались в центре забавной истории. В начале недели недалеко от дома по адресу Карбышева, 30 рабочие установили новые ограждения. Всё бы ничего, но леера перекрыли путь к пешеходной «зебре». Чтобы попасть на переход (или выйти с него) горожанам приходится делать метровый крюк.
Новодел горожане сразу же начали обсуждать в социальных сетях. Фотографии пешеходного перехода стали поводом для многочисленных шуток, а также многочисленных проклятий в адрес дорожных служб. Жители Приморья «прошлись» не только по рабочим, но и всей политической системе.
Пешеходный переход для не ищуших легких путейInstagram
Лепят ограждения где надо и не надо, создавая тем самым помехи для инвалидов и мамочек с колясками. Потом отчитаются, что город потратил несколько миллионов на ограждения. А денежки осядут в кармане какого-нибудь родственника чиновникаInstagram
Наши госконторы - Франкенштейны, потому что голова не знает, что делает задница, куда смотрят глаза, из какого места растут рукиInstagram
Самые же проницательные горожане заметили: всё похоже на то, что «зебру» будут переносить. На обратной стороне перехода рабочие сделали новый спуск для инвалидов-колясочников.
Эта догадка оказалась верной. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, разметку действительно перенесут на несколько метров. Старую «зебру» просто не успели стереть. «Рабочие всё сделали в соответствии с проектом. В ближайшее время знаки и разметку установят в нужном месте. Обновлённый переход будет более безопасным, чем прежде», - пояснили в мэрии. Впрочем, когда наступит это самое «ближайшее время» пока не известно.