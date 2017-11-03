Из-за технических работ комсомольчанам отключат телевидение и радио

В Комсомольске-на-Амуре 7 ноября начнут отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах. В течение этих прерываний телевидение и радио будет недоступно по 17 ноября включительно. В выходные ограничивать доступ к каналам не будут, также они будут доступны для горожан по вечерам в будние дни.