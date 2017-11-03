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Posted 3 ноября 2017, 06:14

Published 3 ноября 2017, 06:14

Modified 1 сентября 2022, 05:51

Updated 1 сентября 2022, 05:51

Из-за технических работ комсомольчанам отключат телевидение и радио

3 ноября 2017, 06:14
Сюжет
Телевидение
Ограничение вещания будет действовать десять дней с перерывом на выходные

В Комсомольске-на-Амуре 7 ноября начнут отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах. В течение этих прерываний телевидение и радио будет недоступно по 17 ноября включительно. В выходные ограничивать доступ к каналам не будут, также они будут доступны для горожан по вечерам в будние дни.

Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска, отключения произойдут в связи с необходимостью проведения работ на антенно-мачтовом сооружении радиотелевизионной передающей станции Комсомольска-на-Амуре по адресу: Северное шоссе, 171. Ремонт специалисты будут проводить по будням в период с 9 до 17 часов по местному времени в зависимости от погодных условий. Исключением станут 11 и 12 ноября — суббота и воскресенье: в выходные дни работы не помешают жителям города наслаждаться любимыми программами.

Вещание прервётся на телеканалах «Первый», «Россия 1», «НТВ», «Первый мультиплекс», «Второй мультиплекс». Заложниками ситуации также станут радиостанции «Радио России», «Маяк», «Радио Звезда» и «Восток России». Общая продолжительность отключений, как обещают специалисты, составит не больше восьми часов по каждому техническому средству.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Радио#Телевидение
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